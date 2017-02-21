На трассе Слуцк — Погост вечером 22 февраля ограничат движение автотранспорта. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

Движение будет ограничено на 10 километре трассы вблизи деревни Великая Слива Слуцкого района в обоих направлениях — с 19.30 до 20.00. На этом участке дороги, на месте ранее произошедшего ДТП, запланировано проведение следственного эксперимента.

Для исключения заторовых ситуаций Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.