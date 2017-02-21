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Вечером 22 февраля на трассе Слуцк - Погост будет ограничено движение
На трассе Слуцк — Погост вечером 22 февраля ограничат движение автотранспорта. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
Движение будет ограничено на 10 километре трассы вблизи деревни Великая Слива Слуцкого района в обоих направлениях — с 19.30 до 20.00. На этом участке дороги, на месте ранее произошедшего ДТП, запланировано проведение следственного эксперимента.
Для исключения заторовых ситуаций Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.
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Движение будет ограничено на 10 километре трассы вблизи деревни Великая Слива Слуцкого района в обоих направлениях - с 19.30 до 20.00.
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