В двух самых близких к столице городках жилье стоит дороже, чем в Солигорске — городе с наибольшей средней зарплатой в стране. В какие города Минской области выгоднее всего переселяться?





В Минске каждый год строится все меньше жилья. В нынешнем году в столице будет введено лишь 644 тыс. кв. метров жилья (в прошлом году было 777,2 тыс. кв. м). В то же время население города продолжает увеличиваться. Так, только по официальным данным, за первые полгода 2016 года минчан стало больше на 4,4 тыс. человек.

В этих условиях многим жителям столицы и приезжим мигрантам придется думать о покупке жилья в ближайшей периферии. Для тех, у кого на загородную недвижимость денег нет, становится привлекательным покупка квартиры в ближайших к Минску городах.

Чтобы понять, сколько стоит жилье в таких городах и где его активнее всего покупают, «Ежедневник» проанализировал данные Национального кадастрового агентства.

В Дзержинске покупать жилье не хотят

В целом, количество сделок соотносится с величиной города: в больших городах (Солигорск, Молодечно, Жодино) жилья больше, поэтому покупок больше, в маленьких — меньше. Однако если присмотреться к маленьким городам поближе, можно обнаружить большое разнообразие.

Для начала остановимся на городах со статусом «спутников»: Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь (Руденск не считаем, так как по сути это еще не город, а поселок). Спутниками перечисленные города пока являются лишь на словах, но все же их кое-что отличает от остальных: они расположены на расстоянии не более 50 км от Минска и имеют со столицей интенсивное железнодорожное сообщение (кроме Логойска). В 2016 году количество сделок в этих городах выглядит так:

Заславль 172 Фаниполь 163 Логойск 93 Смолевичи 64 Дзержинск 61

Парадокс в том, что среди приведенных в таблице городов Дзержинск является самым большим (26,34 тыс. жителей), но рынок жилья там самый вялый. В то же время в Заславле живет всего 14,7 человек, но жилье в этом городе покупают активно.

Рублем люди голосуют тоже за Заславль. Так, если в Заславле за квадрат в прошлом году платили в среднем 860 долларов, то в Дзержинске — 677, а в Логойске — всего 591 доллар. Для сравнения, в Минске, по данным Realt.by, средняя цена кв. метра в однушке равнялась примерно 1240 долларам.





Почему в Заславле и Фаниполе такое дорогое жилье?

Ответ очевиден — эти города располагаются всего в 10−11 км от Минска. С городами к тому же налажено идеальное железнодорожное сообщение.

Дзержинск и Смолевичи находятся значительно дальше. Но на машине ехать до них также не слишком долго. На поездах городских линий — около 50 минут, в Смолевичи также ходит около 10 скоростных электричек в день, которые домчат до столицы за полчаса. Но в целом транспортная доступность этих городов чуть хуже, что для покупателей жилья оказывается значимым.

Логойск еще дальше от Минска, на автомобиле ехать туда придется уже 45 минут, а электрички в этот город вообще не ходят — это и объясняет низкие цены на жилье.

Самый богатый город все равно дешевле Заславля

А теперь сравним три самых больших города Минской области, которые обладают развитой инфраструктурой и промышленностью. Это Солигорск (население — 102 тыс. чел.), Молодечно (93,8 тыс. чел.) и Жодино (63,1 тыс. чел.).





Как видно, самый дорогой квадратный метр (782 доллара) — в Солигорске. Здесь же наблюдается самый активный рынок жилья — 800 сделок за прошлый год.

Солигорск привлекателен тем, что в этом городе самые высокие зарплаты в стране, средняя даже выше, чем по Минску. Город расположен в двух часах езды на автомобиле от Минска, прямого ж/д сообщения со столицей не имеет. Солигорск должен быть интересен тому, кто не хочет каждый день гонять в столицу на работу, а желает трудоустроиться по месту жительства.

В Жодино сделок гораздо меньше — всего 225, но жилье здесь довольно дорогое (753 доллара за квадрат). Этот город обладает почти такими же преимуществами, что и «спутники». Он расположен в 45 км от Минска, сюда ходит около 23 поездов в день, на которых можно доехать до столицы примерно за час. При этом город способен предоставить жителям больше услуг, чем маленькие спутники.

В Молодечно средняя цена квадратного метра даже меньше, чем в Логойске (587 долларов). От Минска этот город отделяют 75 км. Сюда ходит около 28 поездов в день, на семи из них до Минска можно доехать за час, на остальных — за два часа.

Близость к Минску важнее работы?

Получается, что за жилье в Солигорске и Жодино белорусы готовы платить довольно большие суммы, однако в Заславле и Фаниполе квадратный метр все равно дороже.

Значит, близость к Минску для покупателей важнее развитости города и уровня зарплат в нем. Однако близость к столице перестает быть фактором первоочередной важности после преодоления 30-минутного расстояния на автомобиле.