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В Минске задержаны фальшивомонетчики. Проверьте свои кошельки!

22.02.2017 11:47 — Разное | БДГ  
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Преступная группа, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых купюр номиналом в 20 рублей, задержана в Минске.

С конца 2016-го года в магазинах, киосках и маршрутных такси стали появляться подозрительные 20-рублевые купюры с одинаковым серийным номером СК 8387976 образца 2009 года.

Преступная группа задержана сотрудниками СК, по факту заведено уголовное дело. Подозреваемые, 1991 и 1989 годов рождения, с января по февраль 2017 года изготовили с целью сбыта около 200 единиц таких купюр, сообщает СК Беларуси.

Правоохранительные органы выявили и изъяли часть этих денежных знаков, однако полагают, что фальшивые деньги еще могут находиться в обороте, поэтому просят граждан проверить свои кошельки и в случае обнаружения их сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 252-02-02, 8 (017) 256-14-34.

 
Теги: Минск
 
 
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Преступная группа, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых купюр номиналом в 20 рублей, задержана в Минске.

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