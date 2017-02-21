Беларусь ввела пятидневный безвизовый режим для иностранцев из восьмидесяти стран. Прогнозируя увеличение туристического потока на 15-20% в Минске, специалисты вновь заговорили о необходимости разработки узнаваемого странового бренда, а задача формирования позитивного имиджа государства вошла в список первостепенных в рамках программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 гг.

Эксперты в МПЦ Sputnik Беларусь обсудят весь комплекс вопросов, связанных с влиянием странового имиджа на инвестиционную привлекательность страны, потенциал культуры в формировании позитивного образа государства за рубежом, а также наличие бренда государства как основополагающего фактора в вопросах туристической привлекательности страны.

Гости пресс-центра:

начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг департамента по туризму Министерства спорта и туризма Анна МУХА;

директор туристической организации "БелАгроТревэл" Филипп ГУЛЫЙ;

экономист, бывший член рабочей группы Совмина по формированию странового имиджа Ярослав РОМАНЧУК;

генеральный директор Центра стратегического развития "Маркетинговые системы" Анатолий АКАНТИНОВ;

соавтор книги "Спадчына", автор ряда фильмов о знаковых белорусах и о Беларуси, журналист, режиссер Олег ЛУКАШЕВИЧ;

американец, часто приезжающий в Беларусь как турист Джейсон ДЖОНСОН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая состоится 23 февраля, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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