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Безвизовый режим и имидж Беларуси: круглый стол
22.02.2017 12:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь ввела пятидневный безвизовый режим для иностранцев из восьмидесяти стран. Прогнозируя увеличение туристического потока на 15-20% в Минске, специалисты вновь заговорили о необходимости разработки узнаваемого странового бренда, а задача формирования позитивного имиджа государства вошла в список первостепенных в рамках программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 гг.
Эксперты в МПЦ Sputnik Беларусь обсудят весь комплекс вопросов, связанных с влиянием странового имиджа на инвестиционную привлекательность страны, потенциал культуры в формировании позитивного образа государства за рубежом, а также наличие бренда государства как основополагающего фактора в вопросах туристической привлекательности страны.
Гости пресс-центра:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая состоится 23 февраля, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65; Моб.: +375 29 550 06 31.
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В четверг, 23 февраля, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет круглый стол, посвященный вопросам имиджа Беларуси за рубежом и выработке бренда...
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