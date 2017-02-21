Управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных белорусских рублей, сообщил на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

"Следствие установило, что 26-летний и 28-летний подозреваемые в январе-феврале текущего года изготовили с целью сбыта порядка 200 поддельных денежных знаков номиналом 20 белорусских рублей образца 2009 года с серийным номером СК 8387976", — рассказал Климович.

По информации официального представителя СК, поддельные банкноты фальшивомонетчики сбывали в организациях торговли, маршрутных такси, киосках Минсктранса и иных организациях. Таким образом, покупая недорогие товары, они разменивали поддельные купюры.

"В настоящее время подозреваемые задержаны, с ними работает следователь. В ходе предварительного расследования следователями совместно с сотрудниками милиции часть поддельных денежных знаков была изъята", — сообщил Климович.

Согласно информации, полученной от официального представителя Фрунзенского районного отдела Следственного комитета, часть поддельных купюр номиналом в 20 рублей все еще может находиться в гражданском денежном обороте.

"Серийный номер у фальшивых купюр — СК 8387976. В связи с этим следствие обращается к гражданам с просьбой сверить номера находящихся у них в пользовании денежных знаков. В случае совпадения серийного номера необходимо обратиться в Управление Следственного комитета по городу Минску", — сказал Климович.

Всех, кто владеет информацией о местоположении поддельных денежных средств, правоохранители просят сообщить информацию по телефонам в Минске 8(017) 252 02 02 или 8(017) 256 14 34.

Комментарий официального представителя УСК по Минску Алексея Климовича о поиске в обороте фальшивых купюр слушайте на радио Sputnik Беларусь.