|
"Не справлялись с арендой". Столичный Музей кота переезжает из Грушевки в центр города
Столичный
— На прежний адрес, по которому мы пока еще работаем до конца недели, посетители приходили целенаправленно. Пешеходного трафика, в том числе туристического, у нас не было. И ситуации, когда человек шел мимо, увидел Музей кота и решил зайти, тоже не было. Мы не справлялись с арендой.
С 1 марта Музей кота будет работать по адресу Интернациональная, 23 (здание находится за Дворцом Республики). Увеличится и площадь объекта — с 95 «квадратов» до 150.
— Ориентир Дворец Республики — это удобно минчанам и туристам. К тому же это центр города. О том, чтобы сменить площадку, мы думали еще год назад, когда поняли: к нам в основном приходят летом, в дни детских каникул, и перед Новым годом, — рассказывает Алла Наровская.
В новом помещении, которое будет разделено на кабинеты, вместо керамической плитки на полу будет мягкий ковролин — котам, говорит совладелец музея, так будет теплее и комфортнее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичный Музей кота, который с момента открытия работал по адресу Дзержинского, 11, переезжает в центр города.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии