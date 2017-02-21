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"Не справлялись с арендой". Столичный Музей кота переезжает из Грушевки в центр города

22.02.2017 12:08 — Разное | Tut.by  
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Столичный Музей кота, который с момента открытия работал по адресу Дзержинского, 11, переезжает в центр города. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказала совладелец музея Алла Наровская. Мы узнали, с чем связан переезд, а также когда и по какому адресу заработает объект.



Музей кота хоть и находился в удобном месте (недалеко от центра, вблизи метро «Грушевка» и на одной из самых активных городских магистралей — проспекте Дзержинского), месторасположение не давало желаемого потока посетителей.

— На прежний адрес, по которому мы пока еще работаем до конца недели, посетители приходили целенаправленно. Пешеходного трафика, в том числе туристического, у нас не было. И ситуации, когда человек шел мимо, увидел Музей кота и решил зайти, тоже не было. Мы не справлялись с арендой.

С 1 марта Музей кота будет работать по адресу Интернациональная, 23 (здание находится за Дворцом Республики). Увеличится и площадь объекта — с 95 «квадратов» до 150.


— Ориентир Дворец Республики — это удобно минчанам и туристам. К тому же это центр города. О том, чтобы сменить площадку, мы думали еще год назад, когда поняли: к нам в основном приходят летом, в дни детских каникул, и перед Новым годом, — рассказывает Алла Наровская.

В новом помещении, которое будет разделено на кабинеты, вместо керамической плитки на полу будет мягкий ковролин — котам, говорит совладелец музея, так будет теплее и комфортнее.




Стоимость входного билета (от 3 до 7 рублей) и время работы (с 9.00 до 21.00) не изменятся.

 
 
Ссылка на источник 13
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Столичный Музей кота, который с момента открытия работал по адресу Дзержинского, 11, переезжает в центр города.

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