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Гайдукевич: у Беларуси и России есть только один выход — договориться

22.02.2017 12:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О своем участии в политических ток-шоу на российских телеканалах НТВ и ТВЦ и о большом интервью израильско-американскому телеканалу RTVi на радио Sputnik Беларусь рассказал первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

Собеседник Sputnik отметил, что основной темой дебатов во всех эфирах были нынешние взаимоотношения Беларуси и России.

"Я везде говорил одно и то же. Самое главное — не обострять. Много кто заинтересован в том, чтобы нас поссорить, но не получится. Да, есть проблемы, это и олигархи российские, и амбиции каких-то должностных лиц, но наши союзнические отношения и стратегическое партнерство — все это стоит намного выше. И я российским коллегам советовал не драматизировать ситуацию", — сказал Гайдукевич.

Политик считает вполне приемлемыми резкие высказывания главы государства в адрес российских коллег, поскольку это защита национальных интересов Беларуси.

"Что мне понравилось, президент на встрече с экспертами и журналистами ушел от этого дипломатического языка и откровенно, честно и с уважением, но высказал то, что ему не нравится. Это порядочно. И мы ждем того же от Российской Федерации. Ничего страшного, сядем и договоримся. У нас нет другого пути, кроме как решить эти проблемы", — сказал Гайдукевич. 

Гайдукевич: у Беларуси и России есть только один выход — договориться
© Sputnik / Виктор Толочко
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При этом Гайдукевич во время участия в российских ток-шоу убедился в том, что российские политики, которые действительно имеют вес в обществе, не допускают резких оценок в отношении своих белорусских коллег.

"Союз важнее, чем все склоки. А маргинальные силы, как в Беларуси так и в России, всегда пытаются тему вновь поднять и какие-то дивиденды получить лично для себя. В интервью RTVI я сказал, мы должны думать не о сиюминутных прибылях, и мы это советуем нашим коллегам из Газпрома и другим российским компаниям, а о долгосрочном сотрудничестве", — рассказал Гайдукевич.

ПО словам политика, странам-участницам ЕАЭС в перспективе необходимо сформировать такую экономическую модель, которая не только будет конкурировать с рынками Европейского союза, но и будет превосходить их.

"Для этого нужно работать на протяжении нескольких лет и где-то даже поступиться своими сиюминутными прибылями, но сделать так, чтобы все, кто входит в ЕАЭС, почувствовали на себе пользу этого союза в реальным улучшении уровня жизни, зарплат, пенсий, условий для ведения бизнеса на общем рынке", — констатировал Гайдукевич.

Беседу с первым заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем о российско-белорусских отношениях слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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