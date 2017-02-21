﻿ Ирина Кабасакал с пожеланиями белорускам на конкурсе "Ты супер!". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ирина Кабасакал с пожеланиями белорускам на конкурсе "Ты супер!"

22.02.2017 08:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.

Среди конкурсантов — две представительницы Беларуси — Дарья Чернова и Анастасия Кравченя. Выступление Насти можно будет увидеть в последующих шоу, а возможность поболеть за Дашу представится уже в ближайшую субботу 25 февраля в 20:00 на НТВ и интернет-портале Sputnik Беларусь.

Со словами поддержки и напутствиями к белорусским участницам конкурса "Ты супер" обращаются многие известные персоны, среди них и популярный в Беларуси врач-диетолог и благотворитель Ирина Кабасакал

Ирина Кабасакал с пожеланиями белорускам на конкурсе "Ты супер!"
© Sputnik / Виктор Толочко
Поддержать белорусок на шоу "Ты супер!" можно в мобильном приложении

"Я желаю девочкам успеха. Я желаю им вспомнить победу Ксении Ситник на "Евровидении". А о чем это говорит? Это говорит о том, что белорусы и белоруски голосистые, и у нас очень большой потенциал. Я верю в победу, я желаю искренне победить, и я уверена, что они победят. Вот я прямо сейчас говорю — победят!" — сказала Кабасакал.

Читатели Sputnik также могут подержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!" на НТВ Дарью Чернову и Анастасию Кравченю. Для этого нужно прислать свои видео в редакцию Sputnik Беларусь или разместить их в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТыСупер! и #НастяТыСупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook.

Пожелание Ирины Кабасакал белорусским участницам вокального конкурса "Ты супер!" Дарье Черновой и Анастасии Кравченя слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу 25 февраля в 20:00 телеканал НТВ и интернет-портал Sputnik Беларусь покажут третье шоу вокального конкурса "Ты супер!", в числе участников на сцену выйдет и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Моя жизнь: "Бывший муж поломал жизнь мне и детям, но я никак не могу его отпустить"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика