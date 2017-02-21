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Ирина Кабасакал с пожеланиями белорускам на конкурсе "Ты супер!"
22.02.2017 08:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.
Среди конкурсантов — две представительницы Беларуси —
Со словами поддержки и напутствиями к белорусским участницам конкурса "Ты супер" обращаются многие известные персоны, среди них и популярный в Беларуси врач-диетолог и благотворитель Ирина Кабасакал.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я желаю девочкам успеха. Я желаю им вспомнить победу Ксении Ситник на "Евровидении". А о чем это говорит? Это говорит о том, что белорусы и белоруски голосистые, и у нас очень большой потенциал. Я верю в победу, я желаю искренне победить, и я уверена, что они победят. Вот я прямо сейчас говорю — победят!" — сказала Кабасакал.
Читатели Sputnik также могут подержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!" на НТВ Дарью Чернову и Анастасию Кравченю. Для этого нужно прислать свои видео в редакцию Sputnik Беларусь или разместить их в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТыСупер! и #НастяТыСупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook.
Пожелание Ирины Кабасакал белорусским участницам вокального конкурса "Ты супер!" Дарье Черновой и Анастасии Кравченя слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В субботу 25 февраля в 20:00 телеканал НТВ и интернет-портал Sputnik Беларусь покажут третье шоу вокального конкурса "Ты супер!", в числе участников на сцену выйдет и...
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