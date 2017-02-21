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Владимир Ярыгин совершил прыжок на мотоцикле с одного движущегося БелАЗа на другой

22.02.2017 12:13 — Разное | Ежедневник  
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Владимир Ярыгин совершил прыжок на мотоцикле с одного движущегося БелАЗа на другой

Известный в мире мотофристайла спортсмен Владимир Ярыгин совершил прыжок с одного движущегося БелАЗа на другой.

Почти месяц шли подготовительные работы к технически сложному прыжку спортсмена между двумя движущимися БЕЛАЗами. Самосвалы, задействованные в этом смелом проекте, были специально подготовлены. На тягаче-буксировщике БЕЛАЗ-74160 (выполненного на базе шасси БЕЛАЗ-7516 грузоподъемностью 136 тонн) установили разгонную рампу длинной 30 метров. Приземлялся известный в мире мотофристайла спортсмен Владимир Ярыгин на специальную площадку, смонтированную на платформе самого большого в мире по грузоподъемности карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710.

Сложности в реализации проекта иногда все-таки возникали: от расчетов до сложных погодных условий в день съемок. Весомый вклад в успех проекта внесли белазовцы, хотя надо отдать должное уровню подготовки и способностям спортсменов. Благодаря слаженной и профессиональной работе работников и специалистов БЕЛАЗа, их умению неординарно подходить к поиску оптимальных решений, а также мастерству водителей карьерных самосвалов и их ювелирному вождению и управлению этой очень большой по габаритам техникой удалось установить новый рекорд.






 
 
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Известный в мире мотофристайла спортсмен Владимир Ярыгин совершил прыжок с одного движущегося БелАЗа на другой.

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