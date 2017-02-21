УЕФА может наложить запрет для всех украинских команд на выступление в европейских клубных турнирах. Об этом в интервью « Плюс спорт » заявил украинский футбольный юрист Дмитрий Коробко.

Такое развитие ситуации вероятно в связи с тем, что «Карпаты» выиграли иск по делу бывшего игрока клуба Владимира Гудымы во Франковском районном суде Львова, который также отменил штраф, ранее наложенный ФФУ на «Карпаты». Тем самым были нарушены все нормы ФИФА и УЕФА, которые требуют, чтобы государство не вмешивалось в футбольные дела.

— «Карпаты» открыли ящик Пандоры. Уже завтра любое решение ФФУ может быть опротестовано в каком-то районном суде Украины. УЕФА на такое глаза не закроет, начнет действовать так, чтобы другие команды не шли путем «Карпат». Нарушение серьезное, потому что фактически государство вмешалось в футбол, что противоречит всем нормам ФИФА и УЕФА.

И если говорить о последствиях, то они могут быть более серьезными: УЕФА может запретить всем украинским клубам выступать в еврокубках или приостановить членство ФФУ. В подобных ситуациях УЕФА будет вести дела не с «Карпатами», а с ФФУ. В Киев поступит сигнал из Швейцарии, мол, вы там должны справиться с клубом-мятежником. И если федерация не справится, то получит санкции от УЕФА, — считает Дмитрий Коробко.