В прошлом году количество автомобилистов, которые не прошли техосмотр, а следовательно и не заплатили «транспортный налог», снизилось на 10% по сравнению с 2015-м годом. Меньше всего техосмотр проходят минчане, жители Витебской и Могилевской областей.





Как рассказали AUTO.TUT.BY специалисты УП «Белтехосмотр», за прошлый год выдано порядка 1 542 422 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Это на 9,6% меньше, чем в 2015 году — тогда было выдано порядка 1 705 640 разрешений. Эти автомобилисты не только не прошли техосмотр, но и не заплатили дорожный налог.



Активнее всего автомобилисты проходят техосмотр апреле и декабре — накануне повышения базовой величины

При этом, больше всего автомобилистов игнорируют прохождение техосмотра в Минске -15,7%, а так же в Витебской (- 9,6%) и в Могилевской (-9,6%) областях. Автомобилисты Брестской и Гомельской областей в этом плане довольно законопослушны.





Напомним, пройти техосмотр без уплаченной госпошлины на право участия авто в дорожном движении нельзя. Размер пошлины зависит от возраста транспортного средства и его массы.

Недавно чиновник «Минскоблдорстроя» предложил изменить систему уплаты дорожного сбора. Наши читатели на форуме активно поддержали выссказанную идею, однако внятного комментария от других служб мы пока не получили.

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