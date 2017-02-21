Суд восстановил на работе уволенного ранее за разоблачение начальства сотрудника ГИБДД из Сибири Андрея Ласкина, прозванного журналистами «самым честным гаишником». Обнаружив, что руководство покрывает пьяных водителей, он рассказал о случившемся СМИ, подтвердив свои слова видеозаписью. После разразившегося скандала Ласкин был уволен за разглашение служебной информации и долго судился с МВД.

Рядовой инспектор ДПС из Нижневартовска прославился в начале июня прошлого года. Тогда он обнародовал записи со служебного видеорегистратора, на которых запечатлено задержание двух пьяных водителей, имевшее место еще летом 2015 года.

Один из них, сотрудник отдела правового обеспечения УМВД по Нижневартовску Артур Шарапов, соглашается «дунуть в трубочку», и прибор показывает 0,633 мг этилового спирта, что в четыре раза превышает заложенную в закон предельно допустимую погрешность алкотестера. Другой водитель, отвечающий за допуск пилотов к полетам врач местного аэропорта Сергей Бухаров, едва сумев на заплетающихся ногах дойти от своего внедорожника до машины ДПС, долго и безуспешно пытался уговорить инспекторов его отпустить. На обоих составили административные протоколы, которые Ласкин после смены передал начальству.

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Однако спустя примерно полгода он узнал, что руководство решило «не давать хода» материалам, и оба водителя так и не были лишены прав.

Ласкин начал разбираться и даже написал весной 2016-го обращение Владимиру Путину и Юрию Чайке (генпрокурор Российской Федерации. — Прим. AUTO.TUT.BY). Никакой реакции не последовало, и тогда инспектор решился на неординарный шаг и предал историю огласке. В МВД поступок «честного гаишника» явно не оценили и уволили его с формулировкой «за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». При этом никаких санкций к Шарапову, который попался на пьяном вождении, в МВД применять не стали.

«Что касается сотрудника полиции Артура Шарапова, которого они освидетельствовали на камеру, то, кроме записи видеорегистратора, нет никаких других доказательств его вины. Нет даже точных данных, что именно он находился за рулем: запись начинается уже в полицейской машине.

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Учитывая, что с момента инцидента прошел уже год, привлечь его к ответственности не представляется возможным», — рассказали «Газете.Ru» в местной полиции.

При этом фактами укрывательства нарушений заинтересовался местный СК, который возбудил уголовное дело по статье «Халатность», причем в отношении «неустановленных лиц».

В конечном итоге Ласкин, обратившись с иском о восстановлении на работе, выиграл суд, причем на днях вердикт первой инстанции подтвердил и Ханты-Мансийский окружной суд.

И это несмотря на то, что отменить решение городского суда требовали представители сразу двух ведомств — МВД и прокуратуры.

В беседе с « Газетой.Ru » восстановленный инспектор рассказал, что вновь вышел на работу сразу после суда первой инстанции, еще осенью прошлого года.

«Естественно, отношение начальства было соответствующим — тотальная слежка, тщательный просмотр видеорегистратора, им нужен был любой повод, чтобы придраться и дать взыскание, — рассказывает он. — Стоило кому-то из сотрудников поздороваться со мной за руку — и отношение к нему со стороны руководства становилось примерно таким же, также были взыскания.

В итоге мне влепили взыскание за то, что в служебной машине не было ремня безопасности.

При этом ее потом официально отремонтировали за счет МВД, казалось бы, я-то здесь при чем? Но когда очень хочется, то и это сойдет за повод. Все это очень обидно. В итоге я взял отпуск за 2016 год, потом вышел и немного поработал, а в начале года взял еще один, уже за 2017-й — у меня, как у участника длительных командировок на Кавказ, есть определенные льготы. Тем более что летом все равно уйти нельзя — там отдыхают особо привилегированные сотрудники. На работу планирую выйти 9 марта».

По словам инспектора, уголовное дело в отношении начальства расследуется очень вяло. «Я встречался со следователем, беседовали, но идет уже 10-й месяц, а меня все кормят „завтраками“. Думаю, что им там очень не хочется кого-то наказывать, поэтому и волокита. Простой человек за такое давно бы сидел уже. А здесь вряд ли кого-то осудят», — отмечает инспектор.

Сам он после тяжбы с собственным ведомством задумывался об отставке.

«С такими командирами работать не хочется. Столько подлостей, столько мы тут натерпелись, ведь не я один тут страдаю, — говорит он. — Минимальную пенсию я уже заработал, но там деньги совсем небольшие. Многие поэтому и терпят все это из-за хорошей пенсии».