Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» в первом матче Кубка Гагарина – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

Первые два периода прошли с небольшим преимуществом хозяев. Они имели несколько голевых моментов, но хорошо выглядел вратарь «Динамо» Бен Скривенс, а в некоторых эпизодах на стороне минчан была удача, пишет tut.by .

Первая шайба была заброшена лишь на 45-й минуте, когда эффектно сыграл молодой форвард «Локомотива» Егор Коршков, переигравший вышедшего из ворот Скривенса, а затем в непростой ситуации положивший шайбу в ближний угол.

Спустя четыре минуты Петри Контиола реализовал большинство, на что «Динамо» ответило голом Мэтта Эллисона.

В конце игры «зубры» сменили Бена Скривенса на шестого полевого игрока, но создать угрозу воротам Мурыгина не смогли.