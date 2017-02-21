﻿ «Зубры» проиграли «Локомотиву» в первом матче плей-офф КХЛ. 21.by
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«Зубры» проиграли «Локомотиву» в первом матче плей-офф КХЛ

22.02.2017 13:30 — Разное | БДГ  
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Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» в первом матче Кубка Гагарина – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

Первые два периода прошли с небольшим преимуществом хозяев. Они имели несколько голевых моментов, но хорошо выглядел вратарь «Динамо» Бен Скривенс, а в некоторых эпизодах на стороне минчан была удача, пишет tut.by.

Первая шайба была заброшена лишь на 45-й минуте, когда эффектно сыграл молодой форвард «Локомотива» Егор Коршков, переигравший вышедшего из ворот Скривенса, а затем в непростой ситуации положивший шайбу в ближний угол.

Спустя четыре минуты Петри Контиола реализовал большинство, на что «Динамо» ответило голом Мэтта Эллисона.

В конце игры «зубры» сменили Бена Скривенса на шестого полевого игрока, но создать угрозу воротам Мурыгина не смогли.

Фото: tut.by

 
 
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Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» в первом матче Кубка Гагарина – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

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