



Cтартап Banuba, разрабатывающий мобильные приложения на основе технологий дополненной реальности, получит финансовую поддержку от инвестиционного фонда семьи Гуцериевых Larnabel Ventures инвестиционной компании VP Capital Виктора Прокопени.

Основу технологичных решений Banuba составляют нейронные сети и современные алгоритмы машинного обучения, способные выявлять и распознавать объекты, выражения лица и мимику в режиме реального времени. Технологии позволяют изменять и дополнять распознанные объекты с помощью фильтров и видео эффектов. Такие алгоритмы могут стать программной основой для создания различных мобильных приложений, включая развлекательные, образовательные, программы распознавания эмоций и т.д. Banuba планирует предоставлять третьим лицам доступ к собственным разработкам на основе неисключительной лицензии. Ожидается, что выход первого мобильного продукта компании состоится в первом квартале 2017 года.

«Дополненная реальность – быстрорастущий сегмент мобильных технологий, и Banuba призвана играть ключевую роль в этой инновационной сфере. Мы рады поддержать амбициозную компанию в ее стремлении стать движущей силой в данной индустрии», – заявил Саид Гуцериев, управляющий партнер фонда Larnabel Ventures.

«Решения, созданные Banuba, находятся на стыке искусственного интеллекта и дополненной реальности. Команда разработала высокотехнологичные, быстро обучающиеся алгоритмы для мобильных устройств. Ранее использование подобных алгоритмов было ограничено сравнительно невысоким уровнем технических возможностей самих девайсов. Сегодня же на фоне стремительного улучшения характеристик мобильных устройств возникает множество областей для применения AR-технологий, – отметил Виктор Прокопеня. – Мы уверены, что Banuba привнесет свежие идеи и инновационные решения в сектор дополненной реальности, и рады оказать поддержку этой компании».

Вадим Нехай, руководитель Banuba Development, в свою очередь заметил: «Banuba – молодая команда с большими амбициями. Мы воодушевлены тем, что получили инвестиции от VP Capital и Larnabel Ventures. Доверие и поддержка таких партнеров поможет нам развивать технологии дополненной реальности на качественно новом уровне».