|
Футболист "Спартака" рассказал, как Гончаренко ему два спора проиграл
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» рассказал о работе в «Кубани» под руководством нынешнего главного тренера ЦСКА белоруса Виктора Гончаренко. По словам болгарского хавбека, наставник армейцев — фанат тактических занятий.
— Вы же сегодня практически эксперт по ЦСКА, играли у Гончаренко. Что этот человек точно изменит в команде?
— Когда работали с ним в «Кубани», Гончаренко был фанатом тактических занятий. Изучал до мелочей каждого соперника. В ЦСКА будет то же самое. Я поражался: «Зачем столько над этим работать?» — «Мне это помогло в БАТЭ, всегда приносило результат. Значит, буду делать и здесь». Два спора мне проиграл!
— Как интересно. Расскажите же скорее.
— 2014 год. Сборы в Турции. Смотрит на меня: «Говори, сколько очков „гол плюс пас“ наберешь после 13 игр?» — «Семь точно наберу!» Гончаренко будто ждал такого обещания. Обрадовался: «Если набираешь семь, всю команду веду в ресторан. Не только футболисты, весь персонал, каждый массажист будет пировать за мой счет!»
— Если не набираете?
— Все то же самое — только уже за мой счет. Пожали руки.
— Кто платил?
— Уже за три матча до конца набрал больше. Гончаренко не обманул — всех собрал и поехали в ресторан. Погуляли классно! Я думал, у него желание спорить пропало на всю жизнь. Так он снова подходит: «Осталось три матча. Сколько еще наберешь?». Я прикинул — ну, два-то наберу. Гончаренко обрадовался: «Спорим?» — «Спорим!»
— Хоть здесь-то проспорили?
— Первый же матч с «Крыльями», первый тайм — 0:0. Во втором делаю две голевые. Гляжу на него: «Уже проиграл!».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "СЭ" рассказал о работе в "Кубани" под руководством нынешнего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии