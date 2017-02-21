Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» рассказал о работе в «Кубани» под руководством нынешнего главного тренера ЦСКА белоруса Виктора Гончаренко. По словам болгарского хавбека, наставник армейцев — фанат тактических занятий.



Виктор Гончаренко и Ивелин Попов в «Кубани». Фото: Твиттер ФК «Кубань»

— Вы же сегодня практически эксперт по ЦСКА, играли у Гончаренко. Что этот человек точно изменит в команде?

— Когда работали с ним в «Кубани», Гончаренко был фанатом тактических занятий. Изучал до мелочей каждого соперника. В ЦСКА будет то же самое. Я поражался: «Зачем столько над этим работать?» — «Мне это помогло в БАТЭ, всегда приносило результат. Значит, буду делать и здесь». Два спора мне проиграл!

— Как интересно. Расскажите же скорее.

— 2014 год. Сборы в Турции. Смотрит на меня: «Говори, сколько очков „гол плюс пас“ наберешь после 13 игр?» — «Семь точно наберу!» Гончаренко будто ждал такого обещания. Обрадовался: «Если набираешь семь, всю команду веду в ресторан. Не только футболисты, весь персонал, каждый массажист будет пировать за мой счет!»

— Если не набираете?

— Все то же самое — только уже за мой счет. Пожали руки.

— Кто платил?

— Уже за три матча до конца набрал больше. Гончаренко не обманул — всех собрал и поехали в ресторан. Погуляли классно! Я думал, у него желание спорить пропало на всю жизнь. Так он снова подходит: «Осталось три матча. Сколько еще наберешь?». Я прикинул — ну, два-то наберу. Гончаренко обрадовался: «Спорим?» — «Спорим!»

— Хоть здесь-то проспорили?

— Первый же матч с «Крыльями», первый тайм — 0:0. Во втором делаю две голевые. Гляжу на него: «Уже проиграл!».