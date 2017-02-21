Весной прошлого года егеря нашли маленького лосенка, видимо недавно осиротевшего. Животное было очень слабым и не могло самостоятельно передвигаться. Поэтому решили оставить выхаживать его в усадьбе. Большой надежды, что лосенок выживет ни у кого не было.

Работница усадьбы Светлана Цайко вспоминает, что смотреть за Гришкой было очень трудно. Свои радости воспитания хозяйка Светлана снимает на планшет.

Молоко он мог пить только козье. Кормить приходилось с 6 утра и до 12 ночи с интервалом в два часа. Более того, деревня маленькая, здесь держат только одну козу, и молока Грише не хватало. Приходилось покупать в соседних деревнях. Чтобы животное развивалось, они вместе с новой "мамой" прогуливались несколько раз через всю деревню.

Со временем лосенок окреп и передружился со всем хозяйством. Но больше всех любит своего ровесника, дворняжку Топика. Вместе они могут лежать в уголке, бегать и резвиться. Благо что в их распоряжении 14 гектаров и два небольших озера. Гришка любит встречать гостей и рыбаков, выпрашивать угощение (белый хлеб, батон), красоваться и слушать, как его хвалят, заходить в дом или беседку, чтобы утащить угощение или повидать хозяйку.

По всем повадкам подросток-лосенок почти как собака, ну только очень большая и добрая собака.