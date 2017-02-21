В Минске инспекторы задержали пьяного водителя Lancia, который направлялся в детский сад, чтобы забрать детей. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.



Фото: ГАИ Московского района

Инцидент произошел 21 февраля, в 15.30. Сотрудники ГАИ остановили в переулке Софьи Ковалевской Lancia. Во время разговора с инспекторами 42-летний водитель вел себя подозрительно, поэтому они приняли решение отвезти его на медосвидетельствование. Как оказалось, мужчина был пьян — 0,73 промилле алкоголя.

По словам водителя, накануне вечером он пил пиво и водку. А за руль сел, чтобы забрать детей из детского сада.



​​Фото: ГАИ Московского района

В отношении нарушителя составили административный протокол. Автомобиль поместили на штрафстоянку.