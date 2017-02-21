﻿ В Минске инспекторы ГАИ остановили пьяного водителя, который ехал за детьми в детский сад. 21.by
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В Минске инспекторы ГАИ остановили пьяного водителя, который ехал за детьми в детский сад

22.02.2017 14:29 — Разное | Tut.by  
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В Минске инспекторы задержали пьяного водителя Lancia, который направлялся в детский сад, чтобы забрать детей. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.


Фото: ГАИ Московского района

Инцидент произошел 21 февраля, в 15.30. Сотрудники ГАИ остановили в переулке Софьи Ковалевской Lancia. Во время разговора с инспекторами 42-летний водитель вел себя подозрительно, поэтому они приняли решение отвезти его на медосвидетельствование. Как оказалось, мужчина был пьян — 0,73 промилле алкоголя.

По словам водителя, накануне вечером он пил пиво и водку. А за руль сел, чтобы забрать детей из детского сада.


​​Фото: ГАИ Московского района

В отношении нарушителя составили административный протокол. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

 
Теги: Минск
 
 
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