Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец пригласил представителей фирмы «Белреконструкция», которая возводит бизнес-центр через дорогу от Куропат, на разговор. На день встречи мэр попросил приостановить все работы на площадке.



Фото: Вадим Замировский

— Встреча с Андреем Шорцем пройдет в четверг днем. Нас также попросили не производить никаких работ в день встречи, поэтому утром в четверг работы будут приостановлены, — рассказал директор «Белреконструкции» Сергей Нестеров. — Сегодня все работы будут идти как запланировано.

Напомним, участок для строительства пятиэтажного бизнес-центра городские власти продали с аукциона ООО «Кипреконструкция» в 2013 году, подрядчик — ООО «Белреконструкция». До 2014 года участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали. По словам историка Игоря Кузнецова, велика вероятность, что захоронения есть и тут — архивы КГБ с реальными планами размещения захоронений 1937−1940 годов до сих пор закрыты.

На стройплощадке уже три дня проходит акция протеста: гражданские активисты пытаются помешать строителям и технике работать.

Прецедент, когда проданный с аукциона участок после протестов горожан застройщику пришлось вернуть городу, уже есть. Речь идет об участке за Воротами Минска. Его Мингорисполком продал под строительство компании «ООО «10 УНР-инвест», которая планировала построить там жилой дом повышенной комфортности с подземным паркингом. Но общественность выступила против строительства и после долгих разбирательств участок у застройщика все-таки забрали , а проект застройки отменили.