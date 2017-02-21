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Сейчас хорошо продаются только две категории квартир, дорогой ремонт покупателей не интересует

22.02.2017 14:33 — Разное | Tut.by  
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В январе — начале февраля на вторичном рынке заключено почти на четверть больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года. Количество сделок с одно- и двухкомнатными квартирами распределилось практически поровну — по 36% от общего числа переходов права собственности. Покупатели впадают этой зимой в крайности: одним интересны хрущевки-брежневки, другим — современные непанельные дома, построенные после 2000 года. Современные панельки интересны в последнюю очередь.

Такие данные содержатся в обзоре, подготовленном аналитиками ГК «Твоя столица». Предпочтения покупателей аналитики объясняют просто: квартиры хрущевско-брежневской эпохи интересны за счет своей невысокой цены. Покупатели, не столь стесненные в средствах, стараются уйти от традиционных панелек и приобрести квартиру в современном каркасно-блочном или кирпичном доме.


Предложение на вторичном рынке росло в январе и продолжило расти в феврале. Сейчас на выбор потенциальным покупателям предлагается порядка 7500 квартир, что, правда, на 16% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако и этот объем предложения нельзя назвать маленьким. Особенно с учетом того, что сделок за январь было совершено всего лишь 680. Таким образом, за январь 2017 года лишь 9% продавцов смогли продать свои квартиры. А срок самостоятельной продажи квартиры, который в конце 2016 г. колебался на уровне 80 дней, в начале 2017 года увеличился до 90 дней.

Цены сближаются с новостройками

Конкуренция между квартирами вторичного рынка и новостройками усиливается, чему способствует практически полное исчезновение ценовой разбежки между квартирами стандартных потребительских качеств вторичного рынка и новостройками класса «эконом». Как и в случае приобретения новостройки, при покупке квартиры стандартных потребительских качеств на вторичном рынке в большинстве случаев придется делать ремонт.

Если же ставится задача приобрести уже готовую к проживанию квартиру (с ремонтом и мебелью), — вторичный рынок предлагает гораздо больше вариантов. Новостроек, готовых к проживанию, на рынке считаные единицы.

Но ремонт и мебель не являются залогом быстрой и выгодной продажи. Допустимая доплата за них сформировалась на уровне 18−20%.

То есть, увы, неважно, сколько вложено в квартиру. Тем более неважно, если ремонту больше 5 лет. За ремонт покупатели не готовы платить более 200 USD/кв. м — вдобавок к средней цене квадратного метра по сделкам с квартирами стандартных потребительских качеств.

По итогам января средние цены готовых к проживанию квартир вторичного рынка сформировались на уровне 1270 USD/кв. м для однокомнатных, 1250 USD/кв. м для двухкомнатных и 1240 USD/кв. м для трехкомнатных квартир.

 
 
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