



МВД Беларуси подтвердило, что несмотря на то, что паспорта ДНР и ЛНР являются недействительными, лица с такими документами все равно пропускаются на территорию страны.

Как сообщила пресс-служба МВД Беларуси Донецкая и Луганская Народные Республики являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами ДНР и ЛНР, также являются недействительными на территории Беларуси.

Вместе с тем, подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под действие Указа Президента Республики Беларусь от 30.08.2014 № 420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», в том числе освобождаются от предоставления некоторых документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на проживание в Беларуси.

Таким образом, при въезде в Беларусь с территории Российской Федерации граждан по проездным документам ДНР и ЛНР органами внутренних дел на первоначальном этапе проводится процедура идентификации личности, после чего в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации, принимается решение о возможности дальнейшего пребывания в Беларуси.