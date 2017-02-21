В августе прошлого года немецкий концерн Volkswagen объявил отзывную акцию по замене газового оборудования автомобилей. Владелец VW Passat Александр после этого обратился к официальному дилеру Volkswagen в Минске. Но прождав три месяца, Александр узнал, что дилер не может заменить оборудование. Вместо этого автомобилисту посоветовали сделать это в Литве. В тот же день, как Александр получил такой совет, на его глазах на заправке взорвалась машина с газовым оборудованием!





Александр купил в Минске VW Passat 2010 года выпуска, который работал на двух видах топлива: метане и бензине.

— Основной вид топлива моей машины — метан. Газовое оборудование было установлено на заводе в Германии, поэтому никаких опасений в том, что может произойти сбой в его работе, у меня не было, — рассказал автовладелец. — Но меня насторожило происшествие в Барановичах: при заправке газом взорвался VW Touran , водителю оторвало ногу. Аналогичный случай произошел в Германии, и на авто тоже было «родное» газовое оборудование. Потом я узнал, что концерн Volkswagen объявил акцию по бесплатной замене газовых баллонов у официальных дилеров в разных странах, в том числе и Беларуси. Эта информация была размещена на белорусских заправках.

В августе 2016 года Volkswagen объявил, что отзывает около 30 000 транспортных средств, работающих на CNG (сжатый природный газ) в Европе для того, чтобы заменить их газовые баллоны. Автопроизводитель заявил, что мера осуществляется потому, что баллоны не могут быть должным образом проверены на предмет коррозии, сообщило Reuters . Компания сообщила, что дефекты есть на некоторых автомобилях Caddy, Passat и Touran, произведенные в период с 2006 по 2010 годы, и баллоны на них должны быть заменены бесплатно. В июле компания уже отозвала некоторые модели Touran по той же причине. Производитель обнаружил, что регулярные осмотры газовых баллонов в настоящее время невозможны в некоторых странах ЕС.

В начале декабря 2016 года Александр обратился на фирменный сервисный центр «Атлант-М Сухарево».

— Мою машину осмотрели и сказали, что баллоны моей машины идут под замену. Но сделают это в конце декабря — начале января. Заверили, что все будет нормально, для волнения нет причин.

Александр в декабре съездил на машине в Германию. Только вот заправиться газом на немецкой АЗС не смог.

— Прежде чем заправиться метаном, я должен был показать оператору сертификат, подтверждающий, что в машине заменены газовые баллоны. Я обратился в фирменный центр VW в Гютерсло, но заменить оборудование мне предложили только через две недели — столько времени у меня не было. Подумал: ничего страшного, заменю их уже дома. До возвращения в Беларусь ездил на бензине.

Наступил январь, а из «Атлант-М Сухарево» никакой инициативы по замене газового оборудования на машине Александра не поступило. Тогда автомобилист позвонил на сервис сам. Там его уверили: «Да-да, замену произведем, но чуть позже».

— Сейчас уже конец февраля, а меня все время кормили обещаниями. В машине я вожу свою семью, в Европе газом меня не заправляют, а вопрос никак не решается. В прошлые выходные я написал жалобу дилеру с просьбой пояснить, почему же мне никак не могут заменить баллоны.

На претензию клиента сотрудники службы сервиса отозвались уже на следующий день — 20 февраля.

— Но их информация меня не обнадежила. Представитель дилера VW пошел на попятную: сказал, что они не произведут замену баллонов в моей машине и порекомендовал мне ехать в Литву. Как же так: я ждал три месяца и теперь мне надо ехать в другую страну! Почему было сразу не сказать об этом? — возмущен автомобилист.

И тут можно было бы поставить в истории точку. Но вчера вечером, как раз после разговора с сотрудником «Атлант-М Сухарево», Александр стал свидетелем взрыва автомобиля на заправке в Минске.



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— Я приехал на газовую заправочную станцию по улице Масюковщина, 1 — у нас нет таких ограничений, как на заправках Германии, поэтому заправиться газом можно без ограничений. Передо мной заправлялся Volkswagen Touran. Прямо на моих глазах газовый баллон в автомобиле взорвался! Предполагаю, что эта машина входит в число тех, газовое оборудование которых должно меняться дилером бесплатно.

В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» AUTO.TUT.BY пояснили, что во время взрыва, свидетелем которого был Александр, в Volkswagen Touran 2008 г. в. взорвался один газовый баллон. Оказалось, что в машине с 2011 года не проверялось газовое оборудование. Во время происшествия люди не пострадали.

AUTO.TUT.BY рассказали, что в законодательстве не прописано, что операторы на станциях должны требовать у автовладельцев документ, подтверждающий обслуживание газового оборудования, установленного на машине.

— В Германии действительно, требуют сертификат. У нас же это носит рекомендательный характер. По своей инициативе мы советуем автомобилистам проверять газовые баллоны на наших пунктах один раз в два года. После этого автовладелец получает акт периодического освидетельствования ГБО и лицевую карточку, которую нужно предъявлять оператору заправки. Почему операторы не потребовали ее у владельца взорвавшейся машины — сейчас выясняет комиссия.

По своим источникам AUTO.TUT.BY узнал, что участие дилеров в заводских акциях Volkswagen, как и других производителей, регламентировано дилерским контрактом. Почему данное обращение не было рассмотрено должны образом, остается загадкой. Нет никакой информации и как быть другим владельцам газовых Volkswagen. К сожалению, дилер Volkswagen отказался комментировать данную ситуацию.