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Автомобилист три месяца ждал от дилера VW замены газовых баллонов. В итоге стал свидетелем взрыва

22.02.2017 14:14 — Разное | Tut.by  
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В августе прошлого года немецкий концерн Volkswagen объявил отзывную акцию по замене газового оборудования автомобилей. Владелец VW Passat Александр после этого обратился к официальному дилеру Volkswagen в Минске. Но прождав три месяца, Александр узнал, что дилер не может заменить оборудование. Вместо этого автомобилисту посоветовали сделать это в Литве. В тот же день, как Александр получил такой совет, на его глазах на заправке взорвалась машина с газовым оборудованием!


Александр купил в Минске VW Passat 2010 года выпуска, который работал на двух видах топлива: метане и бензине.

— Основной вид топлива моей машины — метан. Газовое оборудование было установлено на заводе в Германии, поэтому никаких опасений в том, что может произойти сбой в его работе, у меня не было, — рассказал автовладелец. — Но меня насторожило происшествие в Барановичах: при заправке газом взорвался VW Touran, водителю оторвало ногу. Аналогичный случай произошел в Германии, и на авто тоже было «родное» газовое оборудование. Потом я узнал, что концерн Volkswagen объявил акцию по бесплатной замене газовых баллонов у официальных дилеров в разных странах, в том числе и Беларуси. Эта информация была размещена на белорусских заправках.

В августе 2016 года Volkswagen объявил, что отзывает около 30 000 транспортных средств, работающих на CNG (сжатый природный газ) в Европе для того, чтобы заменить их газовые баллоны. Автопроизводитель заявил, что мера осуществляется потому, что баллоны не могут быть должным образом проверены на предмет коррозии, сообщило Reuters.

Компания сообщила, что дефекты есть на некоторых автомобилях Caddy, Passat и Touran, произведенные в период с 2006 по 2010 годы, и баллоны на них должны быть заменены бесплатно. В июле компания уже отозвала некоторые модели Touran по той же причине.

Производитель обнаружил, что регулярные осмотры газовых баллонов в настоящее время невозможны в некоторых странах ЕС.

В начале декабря 2016 года Александр обратился на фирменный сервисный центр «Атлант-М Сухарево».

— Мою машину осмотрели и сказали, что баллоны моей машины идут под замену. Но сделают это в конце декабря — начале января. Заверили, что все будет нормально, для волнения нет причин.

Александр в декабре съездил на машине в Германию. Только вот заправиться газом на немецкой АЗС не смог.

— Прежде чем заправиться метаном, я должен был показать оператору сертификат, подтверждающий, что в машине заменены газовые баллоны. Я обратился в фирменный центр VW в Гютерсло, но заменить оборудование мне предложили только через две недели — столько времени у меня не было. Подумал: ничего страшного, заменю их уже дома. До возвращения в Беларусь ездил на бензине.

Наступил январь, а из «Атлант-М Сухарево» никакой инициативы по замене газового оборудования на машине Александра не поступило. Тогда автомобилист позвонил на сервис сам. Там его уверили: «Да-да, замену произведем, но чуть позже».

— Сейчас уже конец февраля, а меня все время кормили обещаниями. В машине я вожу свою семью, в Европе газом меня не заправляют, а вопрос никак не решается. В прошлые выходные я написал жалобу дилеру с просьбой пояснить, почему же мне никак не могут заменить баллоны.

На претензию клиента сотрудники службы сервиса отозвались уже на следующий день — 20 февраля.

— Но их информация меня не обнадежила. Представитель дилера VW пошел на попятную: сказал, что они не произведут замену баллонов в моей машине и порекомендовал мне ехать в Литву. Как же так: я ждал три месяца и теперь мне надо ехать в другую страну! Почему было сразу не сказать об этом? — возмущен автомобилист.

И тут можно было бы поставить в истории точку. Но вчера вечером, как раз после разговора с сотрудником «Атлант-М Сухарево», Александр стал свидетелем взрыва автомобиля на заправке в Минске.


Фото предоставлено читателем

— Я приехал на газовую заправочную станцию по улице Масюковщина, 1 — у нас нет таких ограничений, как на заправках Германии, поэтому заправиться газом можно без ограничений. Передо мной заправлялся Volkswagen Touran. Прямо на моих глазах газовый баллон в автомобиле взорвался! Предполагаю, что эта машина входит в число тех, газовое оборудование которых должно меняться дилером бесплатно.

В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» AUTO.TUT.BY пояснили, что во время взрыва, свидетелем которого был Александр, в Volkswagen Touran 2008 г. в. взорвался один газовый баллон. Оказалось, что в машине с 2011 года не проверялось газовое оборудование. Во время происшествия люди не пострадали.

AUTO.TUT.BY рассказали, что в законодательстве не прописано, что операторы на станциях должны требовать у автовладельцев документ, подтверждающий обслуживание газового оборудования, установленного на машине.

— В Германии действительно, требуют сертификат. У нас же это носит рекомендательный характер. По своей инициативе мы советуем автомобилистам проверять газовые баллоны на наших пунктах один раз в два года. После этого автовладелец получает акт периодического освидетельствования ГБО и лицевую карточку, которую нужно предъявлять оператору заправки. Почему операторы не потребовали ее у владельца взорвавшейся машины — сейчас выясняет комиссия.

По своим источникам AUTO.TUT.BY узнал, что участие дилеров в заводских акциях Volkswagen, как и других производителей, регламентировано дилерским контрактом. Почему данное обращение не было рассмотрено должны образом, остается загадкой. Нет никакой информации и как быть другим владельцам газовых Volkswagen. К сожалению, дилер Volkswagen отказался комментировать данную ситуацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Владелец VW Passat с прошлого года ждал гарантийной замены газового оборудования в "Атлант-М Сухарево". Через три месяца ожидания ему порекомендовали сделать это в...

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