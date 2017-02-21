



Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF) после отстранения мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает БЕЛТА , планируется, что необходимые документы будут подготовлены в марте. По словам генерального секретаря НОК Беларуси Анатолия Котова, белорусская сторона смогла выиграть дело об отстранении команды гребцов в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 23 января. С подопечных Владимира Шантаровича была снята однолетняя дисквалификация, которая не позволила им принять участие в летних Играх 2016 года.

"Документы для судебного иска к ICF будут готовы в марте. Для себя мы должны понимать, на что можем претендовать, а также выбрать место, где пройдут судебные слушания. Они состоятся в Швейцарии, но в какой суд подавать иск: гражданский, СAS или это будет даже арбитраж ICF, станет известно немного позже", - рассказал Анатолий Котов.

На официальном сайте CAS также опубликован подробный документ решения в деле белорусских гребцов, в котором расставлены все акценты в этом споре. Как сообщалось, при подготовке к летним Играм в Бразилии сборная Беларуси весной 2016 года проходила тренировочный сбор во Франции, где подверглась обыску со стороны полиции и подозревалась руководством ICF в применении запрещенных препаратов, из-за чего мужская команда не смогла принять участие в стартах в Рио. Белорусская сторона обратилась в Международный арбитражный спортивный суд (CAS) в Лозанне.

В ускоренном рассмотрении дела перед Олимпиадой CAS отказал, слушание состоялось 7 ноября 2016 года в Швейцарии. Решение по этому делу было вынесено 23 января 2017 года. CAS отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией этого вида спорта.