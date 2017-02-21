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Порошенко: "Кремль усиливает давление на Беларусь"
22.02.2017 14:54 — Разное | Ежедневник
Петр Порошенко выразил уверенность, что несмотря на усиливающееся давление со стороны Кремля президент Беларуси Александр Лукашенко не позволит использовать территорию своей страны для "недружественных действий" в отношении Украины.
Как сообщает
«На севере Кремль усиливает давление на Беларусь. Хотя я уверен, что президент Лукашенко не позволит (о чем он мне неоднократно говорил) использовать свою территорию для враждебных действий в отношении нас», - сказал глава государства.
«И, кстати, недавно он запретил использовать фейковые бумажки как документы для путешествий на территории Беларуси», - добавил Порошенко.
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Петр Порошенко выразил уверенность, что несмотря на усиливающееся давление со стороны Кремля президент Беларуси Александр Лукашенко не позволит использовать...
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