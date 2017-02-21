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Олимпийский чемпион Кушнир, вероятно, не выступит на этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах

22.02.2017 15:57 — Разное | Tut.by  
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Олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжной акробатике Антон Кушнир, вероятно, не выступит на предпоследнем этапе Кубка мира сезона-2016/17 в Раубичах. Соревнования пройдут в ближайшую субботу, 25 февраля.


Николай Козеко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Антон Кушнир с вероятностью в 75 процентов не выступит на этапе в Раубичах. Он пропустил два года, а в этом году участвовал практически в каждом этапе, три из которых выиграл. Мы воспользовались приездом в Минск, чтобы Антон прошел углубленное медицинское обследование. Надеюсь, оно ничего не выявит, и ничто не помешает Кушниру выйти на старт главного соревнования сезона — чемпионата мира, — приводит «Прессбол» слова наставника белорусской команды Николая Козеко.

Сам Антон Кушнир в интервью газете «Спортивная панорама» рассказал, что на предыдущем этапе Кубка мира в Южной Корее, где он занял первое место, выступал на обезболивающих.

— Слава Богу, удачно все завершилось. Но какой ценой это далось. Ведь никто не знает, что прыгал только на обезболивающих, не зная, чем обернется следующая попытка. Боль оказалась терпимая, благодаря чему и смог пройти весь путь от квалификации до суперфинала. А вернувшись домой, сразу же занялся диагностикой — сейчас прохожу обследование. К сожалению, за прошедшие пару суток без тренировок лучше не стало. Поэтому помощи медиков наверняка не избежать, — сказал Кушнир.


Антон Кушнир. Фото: Александр Метилов, TUT.BY

Ожидается, что на этапе Кубка мира в Раубичах выступят около 70 спортсменов из 12 стран: Австралии, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии и Японии.

Планируется, что Беларусь на этапе Кубка мира представят Максим Густик, Станислав Гладченко, Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик, Илья Горелик, Александра Романовская, Анна Гуськова, Анна Рослик и Вера Ляшкевич.

В «Раубичах» ждут и таких лидеров мировой лыжной акробатики, как австралийцы Дэвид Моррис и Дэниэлле Скотт, американцы Эшли Колдуэл, Кили Маккинон, Мак Бохоннон и Алекс Боуэн, канадец Трэвис Герритс, представители Китая Ци Гуангпу, Сю Ментао, Цзя Цоньян, Лю Чжонцин, россияне Петр Медулич, Илья Буров, Любовь Никитина.

В общем зачете Кубка мира среди лыжных акробатов у мужчин после 5 этапов лидирует китаец Ци Гуанпу (360 очков), белорус Антон Кушнир (308) занимает 2-е место, американец Мак Бохоннон (238) идет третьим, белорус Максим Густик (180) располагается на 4-й строке, Станислав Гладченко (147) — на 6-й, Артем Башлаков (45) — на 25-й среди 40 спортсменов, набравших зачетные баллы.

В зачете Кубка мира среди женщин лидируют китаянка Сю Ментао (340), австралийка Дэниэлле Скотт (322), россиянка Любовь Никитина (213). Белоруска Александра Романовская (150) располагается на 10-й позиции, Анна Гуськова (95) — на 15-й.

Программа соревнований

25 февраля (суббота)

9.10−9.40 — квалификация (женщины)

11.25−12.15 — квалификация (мужчины)

13.30−13.48 — женщины, финал 1 (12)

13.48−14.06 — мужчины, финал 1 (12)

14.09−14.19 — женщины, финал 2 (6)

14.19−14.30 — мужчины, финал 2 (6)

14.35−14.40 — награждение (женщины)

14.40−14.45 — награждение (мужчины).

Заключительный этап Кубка мира пройдет 4 марта в Москве.

На 9−10 марта в испанской Сьерра-Неваде запланирован чемпионат мира по лыжной акробатике.

 
Теги: Минск
 
 
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Олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжной акробатике Антон Кушнир, вероятно, не выступит на предпоследнем этапе Кубка мира сезона-2016/17 в Раубичах. Соревнования пройдут...

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