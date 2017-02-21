У Renault это Dacia, а вот у концерна Volkswagen до сих пор нет самостоятельного бренда для обозначения недорогих бюджетных моделей. Но вскоре ситуация изменится!



Фото Volkswagen

А как же Skoda? Чешская компания, если по существу, уже фактически в паре шагов от «премиума» — в Германии, например, базовая версия Octavia оказывается на 400 евро дороже стандартного Golf. В общем, немцы всерьез задумались о новом бренде, под которым будут выпускаться бюджетные автомобили для Китая и других развивающихся рынков.

Первая информация о новом «бюджетном» бренде Volkswagen появилась еще осенью 2012 года, но конкретные подробности стали известны только сейчас. Ими в беседе с журналистами британского Auto Express поделился Франк Уэлш, член правления Volkswagen, отвечающий за техническое развитие и разработки концерна. По его словам, первые машины под новым и пока безымянным брендом появятся в 2019 году и сперва в Китае, но позже станут продаваться и на других развивающихся рынках вроде Бразилии и Индии.

Первенцами среди «бюджетников» станут компактный седан и среднегабаритный SUV — цены в Китае будут начинаться от 70 тысяч юаней (это 10 160 долларов в пересчете). Все машины под новоиспеченной маркой будут собираться в Китае на мощностях СП Volkswagen и китайского концерна FAW.