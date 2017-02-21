Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF).

Причиной этого стало отстранение мужской сборной страны по гребле на байдарках и каноэ от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которое затем было отменено, передает БелТА .

Необходимые документы планируется подготовить в марте, сообщил генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов.

Напомним, что белорусская сборная по гребле на байдарках и каноэ была дисквалифицирована на год решением ICF от 13 июля 2016 года. Причиной этого стали весенние обыски на базе белорусских спортсменов во Франции из-за подозрений в нарушении ими антидопинговых правил. Из-за этого белорусские гребцы пропустили Олимпиаду в Рио.