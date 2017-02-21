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НОК Беларуси готовит иск Международной федерации каноэ
Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF).
Причиной этого стало отстранение мужской сборной страны по гребле на байдарках и каноэ от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которое затем было отменено, передает
Необходимые документы планируется подготовить в марте, сообщил генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов.
Напомним, что белорусская сборная по гребле на байдарках и каноэ
Однако в январе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
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Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF).
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