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НОК Беларуси готовит иск Международной федерации каноэ

22.02.2017 16:00 — Разное | БДГ  
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Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF).

Причиной этого стало отстранение мужской сборной страны по гребле на байдарках и каноэ от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которое затем было отменено, передает БелТА.

Необходимые документы планируется подготовить в марте, сообщил генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов.

Напомним, что белорусская сборная по гребле на байдарках и каноэ была дисквалифицирована на год решением ICF от 13 июля 2016 года. Причиной этого стали весенние обыски на базе белорусских спортсменов во Франции из-за подозрений в нарушении ими антидопинговых правил. Из-за этого белорусские гребцы пропустили Олимпиаду в Рио.

Однако в январе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение об отстранении от соревнований на один год мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.

 
 
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Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF).

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