Из-за ремонта теплотрассы, с 21 февраля перекрыто движение на улице Гикало в Минске. Проехать насквозь, от улицы Платонова до проспекта Независимости, по Гикало теперь нельзя. По плану, работы продлятся до декабря текущего года.





— Сейчас мы работаем на участке от завода «Ударник» до Т-образного перекрестка с улицей Золотая горка, — рассказал руководитель строительства Константин Волчков. — Так как тепловые сети проходят под проезжей частью, было необходимо ограничить здесь движение транспорта. На этом отрезке мы будем работать месяц. После того, как дорожное полотно и тротуар будет восстановлены, мы перейдем на участок, расположенный ближе к улице Платонова.





Автомобили, едущие по улице Золотая горка, могут свернуть на Гикало только налево: через территорию парковки они проедут к магазину ЦУМ и далее, на проспект Независимости.

Для местных жителей организованы заезды на дворовые территории возле домов.





С улицы Платонова поворот на Гикало не запрещен. Но немногие водители обращают внимание на дорожные знаки, перед заездом на улицу, которые информируют, что через 400 метров будет тупик и движение там невозможно. Из-за этого на узкой улице сегодня большой затор: встречные машины не могут разъехаться из-за припаркованных с обеих сторон машин, проблем добавляет и большегрузная техника.

— Я знал, что здесь будет такой дурдом! — в сердцах закричал водитель МАЗ коллеге из большегруза, с которым он не мог разминуться. — Надо ждать, пока «паркуны» не отъедут — никак не проедем. Хотя ждать до вечера можно…

За грузовиками образовался большой хвост из легковушек. Их водители, не дождавшись проезда по дороге, разворачивались чтобы ехать обратно. Только вот места для проезда в обратную сторону машинам не хватало, поэтому автомобилисты вынуждены были выезжать на тротуар, чтобы выехать обратно на улицу Платонова.

— Что, для ГАИ меня фотографируете? — закричал из приоткрытого окна водитель Audi. — Ну давайте-давайте. Заодно передайте им, чтобы порядок навели тут, прежде чем штраф мне влепить!