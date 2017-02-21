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НОК Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ

22.02.2017 16:11 — Разное | Tut.by  
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Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF) из-за отстранения мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Планируется, что необходимые документы будут подготовлены в марте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов.


Анатолий Котов. Фото: mst.by

Белорусская сторона смогла выиграть дело об отстранении команды гребцов в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 23 января. С подопечных Владимира Шантаровича была снята однолетняя дисквалификация, которая не позволила им принять участие в летних Играх 2016 года.

— Документы для судебного иска к ICF будут готовы в марте. Для себя мы должны понимать, на что можем претендовать, а также выбрать место, где пройдут судебные слушания. Они состоятся в Швейцарии, но в какой суд подавать иск: гражданский, СAS или это будет даже арбитраж ICF, станет известно немного позже, — рассказал Анатолий Котов.

На официальном сайте CAS также опубликован подробный документ решения в деле белорусских гребцов, в котором расставлены все акценты в этом споре.

Как сообщалось, при подготовке к летним Играм в Бразилии сборная Беларуси весной 2016 года проходила тренировочный сбор во Франции, где подверглась обыску со стороны полиции и подозревалась руководством ICF в применении запрещенных препаратов, из-за чего мужская команда не смогла принять участие в стартах в Рио. Белорусская сторона обратилась в Международный арбитражный спортивный суд (CAS) в Лозанне. В ускоренном рассмотрении дела перед Олимпиадой CAS отказал, слушание состоялось 7 ноября 2016 года в Швейцарии.

Решение по этому делу было вынесено 23 января 2017 года. CAS отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией этого вида спорта.

 
 
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Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF) из-за отстранения мужской сборной Беларуси по гребле на...

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