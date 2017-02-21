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Лавров: Отношения Беларуси и России развиваютсяна неспокойном информационном фоне

22.02.2017 16:47 — Разное | Ежедневник  
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Лавров: Отношения Беларуси и России развиваютсяна неспокойном информационном фоне

В ходе рабочей поездки в Российскую Федерацию состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки дня, взаимодействия на международной арене и в международных организациях, а также подготовки к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

«Беларусь и Россия должны подойти к 25-летию установления дипотношений с реальными делами», – сказал В.Макей. Министр отметил, что нынешняя встреча «это хорошая возможность обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, взаимодействия на международных площадках».

В.Макей также лично высказал соболезнование в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина – «дипломата и человека с большой буквы», – подчеркнул министр.

«Сегодняшний контакт подчеркивает, что мы готовы обсуждать любые вопросы, в том числе и непростые», – сказал Сергей Лавров. Он отметил, что «нынешняя встреча происходит на таком не очень спокойном информационном фоне», заверил, что, несмотря на это, «взаимодействие между МИД Беларуси и России, другими ведомствами развивается в рабочем режиме, по-деловому». С.Лавров также отметил, что «темами встречи стали ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2016-2018 годы, взаимодействие с ООН и ОБСЕ, а также вопросы двустороннего сотрудничества».

22 февраля В.Макей провел также встречу с квотными работниками от Беларуси в интеграционных органах ЕАЭС, ОДКБ и Союзного государства. Были обсуждены актуальные темы международного сотрудничества по экономической и иной проблематике, намечены подходы к решению ряда текущих вопросов двусторонней и многосторонней повесток дня.

 
 
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В ходе рабочей поездки в Российскую Федерацию состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой российского внешнеполитического...

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