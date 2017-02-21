Телеканал «Звезда» опубликовал видео с учений на полигоне Ашулук в Астраханской области, на котором запечатлена тренировка расчетов ЗРС С-400.

Оператор заснял практически одновременный (с интервалом в одну секунду) пуск сразу двух зенитных ракет.

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ЗРС С-400 поразил сразу два типа целей — воздушную мишень «Пищаль», имитирующую баллистическую ракету, и «Дань» — аналог крылатой низковысотной ракеты.

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны Виктор Гуменный отметил, что таких учений не проводилось более 20 лет.

С-400 «Триумф» способен обнаруживать цели на дальности до 600 км, летящие со скоростью 4,8 км/с. Комплекс способен обстреливать одновременно до 36 целей, наводя на них 72 ракеты. Примечательно и то, что С-400 может поражать цели на высоте всего в пять метров.