ГАИ ищет очевидцев ДТП с участием трех транспортных средств, в котором несколько человек получили травмы различной степени тяжести.





Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла 21 февраля, в 08.35, на проспекте Шмидта в областном центре. 25-летний мужчина ехал на Opel по проспекту и столкнулся со встречным маршрутным такси, которым управлял 37-летний водитель. После столкновения маршрутка вылетела на тротуар и опрокинулась, а легковушка столкнулась с другим Opel.





В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и несколько пассажиров маршрутного транспортного средства.

Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП и тех, у кого есть записи видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 8 0222 48-44-44, 46−44−44.