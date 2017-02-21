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В Могилеве Opel протаранил и опрокинул маршрутку с пассажирами
ГАИ ищет очевидцев ДТП с участием трех транспортных средств, в котором несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла 21 февраля, в 08.35, на проспекте Шмидта в областном центре. 25-летний мужчина ехал на Opel по проспекту и столкнулся со встречным маршрутным такси, которым управлял 37-летний водитель. После столкновения маршрутка вылетела на тротуар и опрокинулась, а легковушка столкнулась с другим Opel.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и несколько пассажиров маршрутного транспортного средства.
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