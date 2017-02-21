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В Могилеве Opel протаранил и опрокинул маршрутку с пассажирами

22.02.2017 17:23 — Разное | Tut.by  
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ГАИ ищет очевидцев ДТП с участием трех транспортных средств, в котором несколько человек получили травмы различной степени тяжести.


Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла 21 февраля, в 08.35, на проспекте Шмидта в областном центре. 25-летний мужчина ехал на Opel по проспекту и столкнулся со встречным маршрутным такси, которым управлял 37-летний водитель. После столкновения маршрутка вылетела на тротуар и опрокинулась, а легковушка столкнулась с другим Opel.


В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и несколько пассажиров маршрутного транспортного средства.

Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП и тех, у кого есть записи видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 8 0222 48-44-44, 46−44−44.

 
 
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