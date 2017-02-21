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Россия, Бельгия и Германия. Куда экспортируют автомобили белорусской сборки
Рынок сбыта отечественных автомобилей не меняется годами — почти все авто уезжают в Россию. А вот Бельгия, Германия или даже США в списке главных импортеров белорусских машин довольно неожиданны. AUTO.TUT.BY посмотрел, куда еще отправляется продукция белорусского автопрома.
Россия — на первом месте, Бельгия — на втором
По данным Белстата, всего в прошлом году Беларусь экспортировала больше 12 тысяч легковушек. Для сравнения, в 2015-м мы продали чуть больше 9 тысяч автомобилей. Ведомство не сообщает, какие именно автомобили отечественной сборки экспортирует страна. Но можно предположить, что речь идет о белорусских Geely, Chevrolet Tahoe, а также Cadillac Escalade и Cadillac XT5.
По сравнению с 2015 годом экспорт белорусских машин
Традиционным рынком сбыта белорусских автомобилей была и остается Россия. Туда уезжает порядка 85% всех собранных в Беларуси автомобилей. А вот экспорт авто в Казахстан — уменьшился сразу в сорок раз.
Не поставили белорусы ни одного автомобиля в ОАЭ — впрочем, и в 2015 году экспорт на этом рынке не поднимал нашу экономику — всего два автомобиля продали мы в эту страну. По одной машине за целый год мы поставили в Грузию, Израиль, Сербию и даже Туркменистан.
Но особенно впечатляющим был рост экспорта автомобилей в Бельгию и Германию. В Бельгию экспорт авто вырос в 84 раза! Это самый высокий показатель. Немцы же приобрели у нас в четыре раза больше авто, чем в предыдущем году.
Импорт автомобилей сократился
Любопытно, что в прошлом году импорт автомобилей уменьшился почти в 1,7 раза. Если в 2015 году белорусы ввезли порядка 97 тысяч автомобилей, то уже в 2016-м их количество уменьшилось до 55 тысяч.
В 90% случаях автомобили ввозили из России. Причина такого падения импорта ясна: в 2015-м шустрые белорусы воспользовались неблагоприятной экономической ситуацией в России и заметно обновили автопарк, сэкономив существенную сумму при покупке авто.
Кроме как из России, белорусы ввозили авто из Словакии и Китая — 1204 и 818 штук в год соответственно.
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