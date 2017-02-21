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Россия, Бельгия и Германия. Куда экспортируют автомобили белорусской сборки

22.02.2017 17:53 — Разное | Tut.by  
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Рынок сбыта отечественных автомобилей не меняется годами — почти все авто уезжают в Россию. А вот Бельгия, Германия или даже США в списке главных импортеров белорусских машин довольно неожиданны. AUTO.TUT.BY посмотрел, куда еще отправляется продукция белорусского автопрома.

Россия — на первом месте, Бельгия — на втором

По данным Белстата, всего в прошлом году Беларусь экспортировала больше 12 тысяч легковушек. Для сравнения, в 2015-м мы продали чуть больше 9 тысяч автомобилей. Ведомство не сообщает, какие именно автомобили отечественной сборки экспортирует страна. Но можно предположить, что речь идет о белорусских Geely, Chevrolet Tahoe, а также Cadillac Escalade и Cadillac XT5.

По сравнению с 2015 годом экспорт белорусских машин вырос на 35,7%. И это успех, учитывая то, что после прошлогоднего падения объемы экспорта растут. На экспорте автомобилей Беларусь заработала 272 миллиона долларов, это в два раза больше, чем в 2015-м.


Традиционным рынком сбыта белорусских автомобилей была и остается Россия. Туда уезжает порядка 85% всех собранных в Беларуси автомобилей. А вот экспорт авто в Казахстан — уменьшился сразу в сорок раз.

Не поставили белорусы ни одного автомобиля в ОАЭ — впрочем, и в 2015 году экспорт на этом рынке не поднимал нашу экономику — всего два автомобиля продали мы в эту страну. По одной машине за целый год мы поставили в Грузию, Израиль, Сербию и даже Туркменистан. 

Но особенно впечатляющим был рост экспорта автомобилей в Бельгию и Германию. В Бельгию экспорт авто вырос в 84 раза! Это самый высокий показатель. Немцы же приобрели у нас в четыре раза больше авто, чем в предыдущем году.

Импорт автомобилей сократился


Фото: Reuters

Любопытно, что в прошлом году импорт автомобилей уменьшился почти в 1,7 раза. Если в 2015 году белорусы ввезли порядка 97 тысяч автомобилей, то уже в 2016-м их количество уменьшилось до 55 тысяч.

В 90% случаях автомобили ввозили из России. Причина такого падения импорта ясна: в 2015-м шустрые белорусы воспользовались неблагоприятной экономической ситуацией в России и заметно обновили автопарк, сэкономив существенную сумму при покупке авто.

Кроме как из России, белорусы ввозили авто из Словакии и Китая — 1204 и 818 штук в год соответственно.

A.TUT.BY — покупка и продажа новых и б/у авто в Беларуси. Объявления от частных лиц, предложения автохаусов и официальных дилеров.

 
 
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