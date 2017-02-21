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Эксперт о громких заявлениях Порошенко: это передергивание карт
22.02.2017 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
На сборах Генштаба ВСУ президент Украины Петр Порошенко заявил о сохранении угрозы полномасштабного военного вторжения России на Украину и о наращивании российского военного присутствия у украинских границ.
"На севере Кремль усиливает давление на Беларусь. Но я уверен, что президент Лукашенко не позволит, о чем он мне неоднократно говорил, использовать свою территорию для недружественных по отношению к нам действий. Кстати, совсем недавно он запретил использовать фейковые бумажки в качестве документов для передвижения по территории Беларуси", — заявил Порошенко.
Кроме того, украинский лидер посоветовал белорусам и странам Балтии быть готовыми для будущих сюрпризов со стороны Москвы.
"Агрессивная политика является элементом очень опасной игры, которую ведет руководство России с целью кардинально изменить геополитический ландшафт всего европейского континента", — заявил Порошенко.
Резонансные заявления украинского лидера на радио Sputnik Беларусь прокомментировал политический эксперт, писатель, историк, общественный деятель Армен Гаспарян.
"На месте Порошенко нужно заботиться о выполнении минских соглашений, о чем многократно говорили. Ему надо заниматься экономикой своей страны, которая, мягко говоря, переживает не лучшее время. И только потом размышлять о геополитических проблемах", — сказал Гаспарян.
© Sputnik Игорь Маслов
Эксперт подчеркнул, что ни от кого не слышал, чтобы Беларусь или страны Балтии были "военной точкой для Российской Федерации".
"Решение о документах (паспортах ЛНР и ДНР — ред.) было принято в первую очередь потому, что Порошенко продолжает проводить политику, по сути дела, геноцида на юго-востоке Украины. У них не работают даже ЗАГСы, поэтому у людей нет никаких документов, даже о рождении детей. И с этой точки зрения они абсолютно бесправны", — сказал Гаспарян.
Эксперт подчеркнул, что решение РФ о недействительных паспортах является временным вплоть до момента решения вопроса на территориях Донецкой и Луганской республик, в том числе — с точки зрения ликвидации потенциальной гуманитарной катастрофы, к чему подталкивает украинский лидер.
"Все попытки вовлечь еще и Беларусь и страны Балтии являются откровенной политической спекуляцией. Порошенко должно быть душевно некомфортно паразитировать на трагедии людей и пытаться привлечь к этому население Беларуси, которое никакого отношения к его прогнозам не имеет", — констатировал Гаспарян.
Комментарий политического эксперта, писателя, историка, общественного деятеля Армена Гаспаряна о резонансных заявлениях Петра Порошенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт Армен Гаспарян комментирует заявления Петра Порошенко о военном вторжении России на Украину и наращивании российского военного присутствия...
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