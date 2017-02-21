На сборах Генштаба ВСУ президент Украины Петр Порошенко заявил о сохранении угрозы полномасштабного военного вторжения России на Украину и о наращивании российского военного присутствия у украинских границ.

"На севере Кремль усиливает давление на Беларусь. Но я уверен, что президент Лукашенко не позволит, о чем он мне неоднократно говорил, использовать свою территорию для недружественных по отношению к нам действий. Кстати, совсем недавно он запретил использовать фейковые бумажки в качестве документов для передвижения по территории Беларуси", — заявил Порошенко.

Кроме того, украинский лидер посоветовал белорусам и странам Балтии быть готовыми для будущих сюрпризов со стороны Москвы.

"Агрессивная политика является элементом очень опасной игры, которую ведет руководство России с целью кардинально изменить геополитический ландшафт всего европейского континента", — заявил Порошенко.

Резонансные заявления украинского лидера на радио Sputnik Беларусь прокомментировал политический эксперт, писатель, историк, общественный деятель Армен Гаспарян.

"На месте Порошенко нужно заботиться о выполнении минских соглашений, о чем многократно говорили. Ему надо заниматься экономикой своей страны, которая, мягко говоря, переживает не лучшее время. И только потом размышлять о геополитических проблемах", — сказал Гаспарян.



© Sputnik Игорь Маслов В МВД разъяснили порядок пребывания в РБ лиц с документами ДНР и ЛНР

Эксперт подчеркнул, что ни от кого не слышал, чтобы Беларусь или страны Балтии были "военной точкой для Российской Федерации".

"Решение о документах (паспортах ЛНР и ДНР — ред.) было принято в первую очередь потому, что Порошенко продолжает проводить политику, по сути дела, геноцида на юго-востоке Украины. У них не работают даже ЗАГСы, поэтому у людей нет никаких документов, даже о рождении детей. И с этой точки зрения они абсолютно бесправны", — сказал Гаспарян.

Эксперт подчеркнул, что решение РФ о недействительных паспортах является временным вплоть до момента решения вопроса на территориях Донецкой и Луганской республик, в том числе — с точки зрения ликвидации потенциальной гуманитарной катастрофы, к чему подталкивает украинский лидер.

"Все попытки вовлечь еще и Беларусь и страны Балтии являются откровенной политической спекуляцией. Порошенко должно быть душевно некомфортно паразитировать на трагедии людей и пытаться привлечь к этому население Беларуси, которое никакого отношения к его прогнозам не имеет", — констатировал Гаспарян.

Комментарий политического эксперта, писателя, историка, общественного деятеля Армена Гаспаряна о резонансных заявлениях Петра Порошенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.