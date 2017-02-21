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Невероятное везение: в Воронеже водитель чудом спасся от глыбы льда, рухнувшей с крыши на машину
В Воронеже глыба льда упала с крыши дома на Skoda, едва не убив водителя. Инцидент, который произошел днем 21 февраля, попал на камеру видеорегистратора.
По информации местных СМИ, мужчина, выезжая со двора, вышел из автомобиля, чтобы открыть ворота. Как только он покинул салон, огромная ледяная глыба обрушилась на крышу его Skoda. Водитель и еще один мужчина услышали характерный треск перед падением глыбы, подняли головы, но не успели даже отпрыгнуть.
К счастью для мужчин, основной удар на себя принял автомобиль. В результате инцидента Skoda получила серьезные повреждения.
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Инцидент, который произошел днем 21 февраля, попал на камеру видеорегистратора.
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