﻿ Невероятное везение: в Воронеже водитель чудом спасся от глыбы льда, рухнувшей с крыши на машину. 21.by
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Невероятное везение: в Воронеже водитель чудом спасся от глыбы льда, рухнувшей с крыши на машину

22.02.2017 17:57 — Разное | Tut.by  
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В Воронеже глыба льда упала с крыши дома на Skoda, едва не убив водителя. Инцидент, который произошел днем 21 февраля, попал на камеру видеорегистратора.

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По информации местных СМИ, мужчина, выезжая со двора, вышел из автомобиля, чтобы открыть ворота. Как только он покинул салон, огромная ледяная глыба обрушилась на крышу его Skoda. Водитель и еще один мужчина услышали характерный треск перед падением глыбы, подняли головы, но не успели даже отпрыгнуть.

К счастью для мужчин, основной удар на себя принял автомобиль. В результате инцидента Skoda получила серьезные повреждения.

 
 
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Инцидент, который произошел днем 21 февраля, попал на камеру видеорегистратора.

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