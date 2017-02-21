В Воронеже глыба льда упала с крыши дома на Skoda, едва не убив водителя. Инцидент, который произошел днем 21 февраля, попал на камеру видеорегистратора.

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По информации местных СМИ, мужчина, выезжая со двора, вышел из автомобиля, чтобы открыть ворота. Как только он покинул салон, огромная ледяная глыба обрушилась на крышу его Skoda. Водитель и еще один мужчина услышали характерный треск перед падением глыбы, подняли головы, но не успели даже отпрыгнуть.

К счастью для мужчин, основной удар на себя принял автомобиль. В результате инцидента Skoda получила серьезные повреждения.