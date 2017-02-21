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В России бесплатную приватизацию жилья сделали бессрочной
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании отдельных положений законодательных актов РФ, касающихся приватизации жилой недвижимости, утратившими силу. С подписанием документа бесплатная приватизация жилья для россиян стала бессрочной,
Из законодательства исключено положение, ограничивающее срок действия программы бесплатной приватизации 1 марта 2017 года.
Как и прежде, бесплатно приватизировать объект жилой недвижимости можно один раз. Решение о приватизации граждане принимают самостоятельно, процедура не является обязательной.
С инициативой сделать всеобщую бесплатную приватизацию бессрочной выступили в начале февраля депутаты фракции «Единой России». Идею парламентариев поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Напомним, в Беларуси приватизация жилья поначалу также была фактически бесплатной — оплатить ее можно было чеками «Жилье». Но не все граждане их получили, либо, получив, потратили на приватизацию. В итоге многим пришлось за свои квартиры заплатить реальные деньги.
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Закон о бессрочности подписал Путин.
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