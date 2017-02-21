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Путин едет на G20

22.02.2017 18:08 — Разное | Ежедневник  
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Путин едет на G20

news.vse42.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге в июле, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Наше участие в саммите "двадцатки" предусматривается на уровне президента", - сказал он.

Саммит G20 пройдет 7 - 8 июля в Гамбурге, сообщает ТАСС.

"Группа двадцати" - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония), а также Европейский союз.

 
 
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Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге в июле, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

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