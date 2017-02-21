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Вместо «по пиццот» - «по полтиннику». «Белавиа» устраивает весеннюю распродажу
22.02.2017 19:00 — Разное | Ежедневник
В течение двух дней, 27 и 28 февраля, на сайте belavia.by можно будет приобрести на некоторые рейсы билеты за 50 евро плюс таксы и сборы.
Билеты будут продаваться только на прямые и регулярные маршруты авиакомпании, при этом направления в/из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Тель-Авива, Бейрута не участвуют в акции.
Другими условиями является то, что акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно, максимальным сроком пребывания в пункте назначения является один месяц.
Запрещены изменения времени и даты вылета запрещены. Также уточняется, что «использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете, а при при неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается».
«Белавиа» предупреждает, что приобретенные по акции билеты, в том числе при комбинации акционного тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается. При комбинации акционного тарифа с другими изменения даты и времени запрещены, при отказе от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.
Самое главное - количество мест по акции ограничено.
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В течение двух дней, 27 и 28 февраля, на сайте belavia.by можно будет приобрести на некоторые рейсы билеты за 50 евро плюс таксы и сборы.
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