



В течение двух дней, 27 и 28 февраля, на сайте belavia.by можно будет приобрести на некоторые рейсы билеты за 50 евро плюс таксы и сборы.

Как сообщается , акция стартует 27 февраля 2017 года в 00:01 по минскому времени и завершается 23.59 28 февраля 2017 года. Путешествие обязательно должно вписаться в рамки с 1 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года (дата возврата по второму купону);

Билеты будут продаваться только на прямые и регулярные маршруты авиакомпании, при этом направления в/из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Тель-Авива, Бейрута не участвуют в акции.

Другими условиями является то, что акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно, максимальным сроком пребывания в пункте назначения является один месяц.

Запрещены изменения времени и даты вылета запрещены. Также уточняется, что «использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете, а при при неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается».

«Белавиа» предупреждает, что приобретенные по акции билеты, в том числе при комбинации акционного тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается. При комбинации акционного тарифа с другими изменения даты и времени запрещены, при отказе от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

Самое главное - количество мест по акции ограничено.