Плей-офф требует максимального напряжения сил не только от игроков и тренеров, но и от болельщиков. Минское «Динамо» по этому поводу предлагает принять участие в специальной акции.





Завтра «зубры» сыграют свой второй матч в плей-офф против ярославского «Локомотива», с которым на этой стадии турнира столичный клуб встречается не впервые: в 2011 году «Динамо» уступило лишь в седьмом поединке, по ходу серии показав действительно боевой характер. Наблюдать за игрой минчан в этом сезоне интересно, особенно если учесть тот факт, что «Динамо» порадовало своих болельщиков не только долгожданным выходом в плей-офф, но и целым рядом впечатляющих достижений.

Девятый сезон команды в КХЛ можно смело называть «сезоном рекордов»: никогда ранее команда не набирала 105 очков по ходу регулярного чемпионата и не заканчивала его на восьмой строке в общей таблице, не забрасывала восемь шайб и не делала три дубля в одном поединке и не демонстрировала такую убедительную игру в выездных сериях.

К слову, переписать историю удалось и отдельным игрокам: Марк-Андре Граньяни стал лучшим бомбардиром-защитником, а вратарь Бен Скривенс сумел сохранить свои ворота нетронутыми в девяти играх сезона. Уже сегодня многие эксперты высоко оценивают работу тренерского штаба, а состав команды называют наиболее сбалансированным за последние годы. Все это дает нам надежду на еще один динамовский рекорд — выход во второй раунд плей-офф.

Ни для кого не секрет, что «Динамо-Минск» — безоговорочный лидер по посещаемости в КХЛ, а если прибавить недавнюю премию «Брэнд года», то сомневаться во всеобщей любви к хоккею в Беларуси не приходится.

В свою очередь, клуб не перестает благодарить болельщиков за поддержку команды и старается делать для них максимально интересные акции, встречи и шоу. Еще перед началом сезона был запущен новый хэштег #намроднаякоманда, в котором легко угадывается его главная суть — «зубры» уже давно стало народной командой и гордится людьми, которые не перестают поддерживать команду, обеспечивая аншлаги на домашней арене и удивляя перфомансами на выездных матчах.

25 и 27 февраля «Динамо-Минск» принимает ярославский «Локомотив» на своем льду и особенно ждет поддержки родных болельщиков, чтобы вместе побеждать. Очевидно, что #намроднаякоманда — это не только хоккеисты для болельщиков, а и болельщики для хоккеистов. Пришло время объединиться, чтобы в едином порыве двигаться к новому рекорду и вместе переписывать историю.

В предматчевом шоу вся «Минск-Арена» встанет и возьмется за руки, образуя единый круг людей разного пола и возраста, статуса и профессии, тем самым заявляя главное — в эти минуты команда может рассчитывать на самую громкую поддержку лучших болельщиков в лиге!

«Мы запускаем флэшмоб с хэштегом #падтрымай в сети Instagram, суть которого состоит в том, что все неравнодушные к команде люди записывают короткий ролик с пожеланиями «зубрам» или приглашением на матчи, где заканчивают видео призывом на родном языке «Падтрымай», — говорится в пресс-релизе клуба.

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