Белорусские биатлонисты вошли в десятку сильнейших на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли по итогам индивидуальных гонок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях среди юношей до 19 лет сегодня состоялся старт на 12,5 км. Лучшим из белорусов стал Кирилл Тюрин, который занял пятое место, уступив победителю из Канады Лео Грандбоису — +2 мин. 06,0 сек. (1+1+0+0). Североамериканец не допустил промахов на четырех огневых рубежах и показал результат 32 мин. 56,6 сек. Второе место занял представитель России Саид Каримулла Халили — +1 мин. 14,9 сек. (1+0+1+1). Бронзовая награда индивидуальной гонки — у Данило Райтмюллера из Германии — +1 мин. 21,5 сек. (1+1+0+0). Еще один белорус Дмитрий Лазовский завершил гонку на шестом месте — +2 мин. 40,6 сек. (0+2+0+0). Два других представителя белорусской команды финишировали далеко от десятки лучших. Александр Мацкевич — 67-й, Илья Авсеенко — 72-й.

В индивидуальной гонке на 10 км у девушек белоруска Дарья Иеропес оказалась в итоговом протоколе на шестом месте. Допустив всего один промах (1+0+0+0), она уступила 1 мин. 43,8 сек. француженке Лорен Лу Жанмонно — 34 мин. 00,9 сек. (0+1+0+0). Серебряную награду завоевала россиянка Кристина Егорова — +52,4 сек. (0+1+0+0). Третье место заняла Эльвира Карин Оберг из Швеции — +1 мин. 16,1 сек. (0+0+1+1). Другие белорусские биатлонистки показали следующие результаты: Наталья Карницкая (24-е место), Ольга Гаврилкина (34) и Виолетта Еремей (55).

На юниорском чемпионате мира 23 февраля состоятся индивидуальные гонки среди атлетов до 21 года. Беларусь представят Вадим Радюк, Роман Шинкевич, Игорь Карпюк и Антон Смольский. Команда девушек состоит из биатлонисток, уже имеющих опыт выступления на подобных стартах, — Динара Алимбекова, Анна Сола, Дарья Блашко и Анастасия Ануфриева.