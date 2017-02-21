Руководители федераций хоккея Украины, Латвии, Литвы, Армении, Грузии и Израиля посетили семинар по развитию хоккея в странах «Восточной группы», организованный Федерацией хоккея Беларуси под эгидой ИИХФ.





Спортивные функционеры получили уникальную возможность обменяться опытом с коллегами, ознакомиться с программами, предлагаемыми Международной федерацией хоккея для повышения профессионального уровня тренерских кадров и развития детско-юношеского хоккея. Присутствующим также было предложено взять на вооружение опыт белорусской стороны по развитию хоккея, разработке различных научно-методических материалов, организации обучающих семинаров для тренеров хоккейных школ как на локальном, так и на международном уровне.

Петр Бриза, член Совета ИИХФ и председатель Комитета ИИХФ по развитию юношеского и молодежного хоккея:

«Я бы хотел поблагодарить Федерацию хоккея Беларуси за совместную работу в области развития хоккея в странах Восточной группы. Думаю, мы работаем очень эффективно. Акцент делается на работу в детском хоккее, начиная с набора в хоккейные школы. Сегодня, к сожалению, многие родители делают ошибку, когда хотят, чтобы их маленький ребенок играл сразу как взрослый хоккеист. На самом деле, дети, в первую очередь, должны получать удовольствие от игры в хоккей. Не стоит стремиться сделать из своего ребенка сформировавшегося профессионально игрока уже к 12−13 годам. Могу сказать, что мне очень нравится, как в этом направлении работает белорусская федерация хоккея. Когда мы только начинали обсуждать работу региональных групп, для меня было очень логично, что именно Минск должен стать центром развития хоккея в странах восточной группы, ведь здесь прекрасная инфраструктура, а в Федерации хоккея Беларуси работают настоящие профессионалы, которые хотят, а самое главное, могут поделиться своими ценными наработками».

Сергей Гончаров, член Совета ИИХФ, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:

«Основная цель сегодняшнего семинара — это, безусловно, развитие хоккея. Тем более, Ярослав Завгородний, генеральный секретарь ФХБ, является членом Комитета ИИХФ по развитию юношеского и молодежного хоккея. Мы хотим помогать всем странам-соседям, делиться опытом. Представители зарубежных федераций, присутствующие здесь, крайне положительно отзываются о подобной инициативе. Также мы работаем над созданием объединенного чемпионата, в котором бы приняли участие команды из Латвии и Украины. В перспективе мы рассчитываем на то, что к нам присоединяться Литва и Польша, поэтому встречи подобного уровня — отличная возможность для диалога с нашими партнерами».

Самвел Захарян, президент федерации хоккея Армении:

«С Федерацией хоккея Беларуси мы сотрудничаем уже несколько лет. Армянский хоккейный клуб „Арарат“ играет в чемпионате Беларуси в Высшей лиге и показывает хорошие результаты. В Минск всегда приятно приезжать. Здесь очень гостеприимные люди, которые всегда готовы помочь. Для Федерации хоккея Армении данный семинар очень полезен. Мы получили огромное количество полезной информации. Это здорово, когда именно несколько федераций принимают участие в подобных семинарах. У участников появляется прекрасная возможность познакомиться поближе друг с другом, обсудить интересующие вопросы и обменяться необходимым опытом. Мы также планируем предложить определенную программу по обмену опытом, как между тренерами, так и между игроками. Тем более, что в клубе „Арарат“ играет несколько белорусских хоккеистов, которые показывают успешные результаты».

Отметим, многосторонние встречи подобного формата, направленные на развитие хоккея в европейских странах, уже не первый раз проводятся федерацией Беларуси в тесном сотрудничестве с ИИХФ. В январе в Минске для участия в подобном семинаре уже собирались представители Балканских стран.

А вчера Федерация хоккея Беларуси открыла страницу в Facebook, посвященную совместной с Латвией заявкой на проведение ЧМ-2021.