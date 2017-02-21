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В новую военную часть, созданную для охраны Белорусской АЭС, для несения службы прибыла первая группа военнослужащих-контрактников.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев на торжественном собрании в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси во Дворце Республики, передает БЕЛТА.

"Специальный батальон по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов переселился на место постоянной дислокации для охраны БелАЭС и продолжает формирование, - сказал Юрий Караев.

«Охранять станцию нужно за полгода до завозки ядерного топлива. Туда уже набраны подготовленные солдаты-контрактники, офицеры и прапорщики. Пока мы не торопимся принимать на объект солдат-срочников, ведь боевой работы для них нет". Идет слаживание батальона, проверка его боевой подготовки, - отметил он.