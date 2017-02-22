Белоруска Александра Саснович (№ 123 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште с призовым фондом 226 750 долларов.



Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

22 февраля во встрече 1/8 финала Александра Саснович со счетом 7:6 (7:3), 6:4 взяла верх над 6-й сеяной на турнире Полин Парментье из Франции (№ 62 рейтинга WTA). Матч продолжался 1 час 38 минут.

В четвертьфинале соперницей Александры Саснович станет 47-я ракетка мира чешка Люция Шафаржова — победительница 20 турниров WTA, финалистка «Ролан Гаррос-2015» и полуфиналистка Уимблдона-2014. Ее наивысшим местом в одиночном рейинге является 5-я строка (в 2015 году). На турнире в Будапеште 30-летняя Шафаржова посеяна под 2-м номером.

Напомним, что 21 февраля на старте основной сетки турнира в Будапеште Александра Саснович нанесла поражение опытнейшей 31-летней бельгийке Кирстен Флипкенс (№ 74), которая в 2013 году добралась до полуфинала Уимблдона. Белоруска победила со счетом 4:6, 6:4, 6:1.

В основной раунд состязаний Александра Саснович пробивалась через квалификацию, обыграв Галину Воскобоеву (№ 258 рейтинга WTA) из Казахстана — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4, а затем победив Ивану Йорович из Сербии (№ 146) — 3:6, 6:3, 6:4.