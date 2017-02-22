Гандболисты БГК имени Мешкова упустили выездную победу в концовке матча с германским «Райн Левеном» на групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок состоялся 22 февраля во Франкфурте-на-Майне.



Фото: bgk-meshkova.com

«Райн Левен» (Мангейм, Германия) — БГК им. Мешкова (Брест) — 25:24 (11:12)

«Райн Левен»: Аппельгрен, Паличка; Шмид (7), Сигурдссон (7), Баэна (6), Штайнхаузер, Ларсен (2), Пекелер (1), Гроецки (2), Рейнкинд, Гвардиола, Петерссон, Келлер.

БГК им. Мешкова: Пешич (1), Черепенько, Миятович; Рутенко, Ященко, Бабичев, Кулак (6), Криштопанс (6), Юринок, Стойкович (6), Шумак, Проданович, Разгор, Остроушко (5), Джамали, Шилович.

Еще за три минуты до конца поединка брестчане вели в счете с разницей в два мяча, но позволили сопернику не только отыграться, но и вырвать победу.

Уже после финальной сирены брестчане получили право на 9-метровый свободный, однако голкипер хозяев поймал мяч после броска над стенкой Дайниса Криштопанса.

В поединке в Германии здорово проявил себя разыгрывающий БГК Артем Кулак, которому завтра, 23 февраля, исполнится 21 год. В отсутствие опытных травмированных партнеров Дмитрия Никуленкова и Александра Тюменцева молодой гандболист не стушевался и забросил 6 мячей.

Таким образом, у БГК прервалась 6-матчевая беспроигрышная серия в Лиге чемпионов (2 победы, 4 ничьи). А «Райн Левен» взял реванш у белорусской команды за поражение в Бресте в первом круге 8 октября 2016 года (28:30).

Напомним, что БГК досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Положение в группе «В»

1. «Райн Левен» (Германия) — 17 очков (12 игр)

2. «Вардар» (Македония) — 16 (11 игр)

3. «Виве» (Польша) — 14 (11)

4. «Пик» (Венгрия) — 13 (11)

5. БГК имени Мешкова (Беларусь) — 12 (12)

6. «Целе» (Словения) — 7 (11)

7. «Кристианстад» (Дания) — 6 (11)

8. «Загреб» (Хорватия) — 5 (11).

До финиша группового этапа Лиги чемпионов БГК осталось провести два матча: 4 марта дома с «Вардаром» и 11 марта в гостях у «Виве».

В плей-офф выходят 6 лучших команд группы.