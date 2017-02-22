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Гандболисты БГК упустили победу над германским "Райн Левеном" в Лиге чемпионов
Гандболисты БГК имени Мешкова упустили выездную победу в концовке матча с германским «Райн Левеном» на групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок состоялся 22 февраля во Франкфурте-на-Майне.
«Райн Левен» (Мангейм, Германия) — БГК им. Мешкова (Брест) — 25:24 (11:12)
«Райн Левен»: Аппельгрен, Паличка; Шмид (7), Сигурдссон (7), Баэна (6), Штайнхаузер, Ларсен (2), Пекелер (1), Гроецки (2), Рейнкинд, Гвардиола, Петерссон, Келлер.
БГК им. Мешкова: Пешич (1), Черепенько, Миятович; Рутенко, Ященко, Бабичев, Кулак (6), Криштопанс (6), Юринок, Стойкович (6), Шумак, Проданович, Разгор, Остроушко (5), Джамали, Шилович.
Еще за три минуты до конца поединка брестчане вели в счете с разницей в два мяча, но позволили сопернику не только отыграться, но и вырвать победу.
Уже после финальной сирены брестчане получили право на 9-метровый свободный, однако голкипер хозяев поймал мяч после броска над стенкой Дайниса Криштопанса.
В поединке в Германии здорово проявил себя разыгрывающий БГК Артем Кулак, которому завтра, 23 февраля, исполнится 21 год. В отсутствие опытных травмированных партнеров Дмитрия Никуленкова и Александра Тюменцева молодой гандболист не стушевался и забросил 6 мячей.
Таким образом, у БГК прервалась 6-матчевая беспроигрышная серия в Лиге чемпионов (2 победы, 4 ничьи). А «Райн Левен» взял реванш у белорусской команды за
Напомним, что
Положение в группе «В»
1. «Райн Левен» (Германия) — 17 очков (12 игр)
2. «Вардар» (Македония) — 16 (11 игр)
3. «Виве» (Польша) — 14 (11)
4. «Пик» (Венгрия) — 13 (11)
5. БГК имени Мешкова (Беларусь) — 12 (12)
6. «Целе» (Словения) — 7 (11)
7. «Кристианстад» (Дания) — 6 (11)
8. «Загреб» (Хорватия) — 5 (11).
До финиша группового этапа Лиги чемпионов БГК осталось провести два матча: 4 марта дома с «Вардаром» и 11 марта в гостях у «Виве».
В плей-офф выходят 6 лучших команд группы.
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Гандболисты БГК имени Мешкова упустили выездную победу в концовке матча с германским "Райн Левеном" на групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок состоялся 22...
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