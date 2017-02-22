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Китаец подарил девушке букет из денег

22.02.2017 22:28 — Разное | Tut.by  
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Фото: qq.com

Житель китайского города Чанчунь, провинция Гирин, преподнес девушке букет, сделанный из денег. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина принес в цветочный магазин сумку с 10 тысячами юаней (около 1500 долларов) мелкими купюрами и попросил сделать из денег бумажные розы. Он объяснил владельцу магазина, что хочет устроить своей девушке хорошее начало года Петуха.

Фотографии необычного букета вызвали негативную реакцию в китайских соцсетях. «На месте его девушки я бы такой подарок не взяла, — прокомментировала одна из пользовательниц Sina Weibo. — Это унизительно, а вовсе не романтично». «И что же он планирует дарить ей через год? Через два?» — поинтересовалась другая.

В ноябре сообщалось, что в китайском городе Яньчэн, провинция Цзянсу, порыв ветра унес у клиента банка 30 тысяч юаней.

 
 
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Мужчина принес в цветочный магазин сумку с около 1500 долларами мелкими купюрами и попросил сделать из денег бумажные розы.

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