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Продажи Lada Vesta с "круизом" и на "литье" стартовали в Германии

22.02.2017 20:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Продаваемая в Германии версия российского седана оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 лошадиных сил, кондиционером, 16-дюймовыми литыми дисками, круиз-контролем, датчиками света и дождя, мультифункциональным рулем и парктроником.

Продажи Lada Vesta с "круизом" и на "литье" стартовали в Германии
© AFP/ PHILIPPE HUGUEN
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В немецкую версию добавлены боковые подушки безопасности, устанавливающиеся в России на версию Luxe а также обязательные в Европе датчики давления шин.

Стоимость Lada Vesta в Германии составляет 12,5 тысячи евро. Пока в эту страну было отправлено более 200 седанов.

В прошлом году немцы купили около 2300 машин Lada.

 
 
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Продажи автомобиля Lada Vesta начались накануне в Германии. Смотрите на видео, как потенциальные покупатели рассматривали российские седаны.

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