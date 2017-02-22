Продаваемая в Германии версия российского седана оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 лошадиных сил, кондиционером, 16-дюймовыми литыми дисками, круиз-контролем, датчиками света и дождя, мультифункциональным рулем и парктроником.



© AFP/ PHILIPPE HUGUEN Renault стала лидером просевшего за год белорусского авторынка

В немецкую версию добавлены боковые подушки безопасности, устанавливающиеся в России на версию Luxe а также обязательные в Европе датчики давления шин.

Стоимость Lada Vesta в Германии составляет 12,5 тысячи евро. Пока в эту страну было отправлено более 200 седанов.

В прошлом году немцы купили около 2300 машин Lada.