Итальянский «Ювентус» и испанская «Севилья» одержали победы в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.



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«Ювентус» выиграл в гостях у португальского «Порту» — 2:0. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве после того, как в течение трех минут две желтые карточки получил Алекс Теллес. Численным преимуществом туринцы воспольльзовались уже во втором тайме, когда забитыми мячами отметились вышедшие незадолго до этого на замену Марко Пьяца и Дани Алвес.

«Порту»: Касильяс, Фелипе, Теллес, Перейра, Маркано, Эррера, Данилу Перейра, Рубен Невеш (Корона, 61), Браими (Диогу Жота, 73), Соарес, Андре Силва (Лайюн, 30).

«Ювентус»: Буффон, Бардзальи, Алекс Сандро, Лихтштайнер (Дани Алвес, 73), Кьеллини, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Пьяца, 67), Манджукич, Дибала (Маркизио, 86), Игуаин.

В другом матче дня «Севилья» одолела дома «Лестер» — 2:1. За испанский клуб отличились Пабло Сарабия и Хоакин Корреа, на что чемпион Англии ответил голом Джеймса Варди.

«Севилья»: Рико, Лангле (Каррису, 55), Эскудеро, Мариано, Рами, Сарабия, Витоло, Корреа (Иборра, 63), Насри, Нзонзи, Йоветич.

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Хут, Олбрайтон (Амарти, 88), Ндиди, Дринкуотер, Марез, Муса (Грэй, 58), Варди.