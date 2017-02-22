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В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым

23.02.2017 00:13 — Разное | Ежедневник  
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В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым

super-orujie.ru

В канун Дня защитника Отечества «Ежедневник» составил топ-10 известных бизнесменов с военным образованием и, в некоторых случаях, и с послужным списком.

Получилось элитное офицерское отделение – мечта каждого военкома, в эти дни продолжающих вытягивать из мирной жизни запасников на сборы.

Один из самых авторитетных бизнесменов, отдавших делу защиты Отечества значительную часть  жизни, Валерий Яляев после ухода из совместного предприятия с «Лукойлом» отошел от активной деятельности на ниве предпринимательства.  Выпускник Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО, Военной командной академии противовоздушной обороны им.Г. К. Жукова и бывший начальник авиации 2-ой отдельной армии ПВО СССР периодически всплывает как инвестор, но больше известен по социальным проектам. В 2016 году, например, Валерий Яляев возглавил международную Федерацию авиационного спорта на реактивных самолетах.

В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым

Валерий Яляев, фото: kp.by

В запас Валерий Яляев ушел в звании полковника. Командирское прошлое и образование еще у двух  известных представителей белорусского бизнеса.

В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым

Александр Луценко, фото: forbes.ru

Один из них - это выпускник Минского  высшего военно-политического общевойскового училища, успевший несколько лет отдать долг родине, Александр Луценко. Сейчас бывший офицер – один из самых богатых бизнесменов Беларуси и России, он является совладельцем крупного агропромышленного холдинга «Содружество».    

В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым

Дмитрий Лобяк, фото: uralkali.ru

Второй «командир» стал широко известен в прошлом году. Дмитрий Лобяк, окончивший Минское суворовское училище и  Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. С. М. Кирова, несколько лет занимался издательским бизнесом  и торговал удобрениями. А в середине 2016 года, получив кредит, купил 20% акций одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений – «Уралкалия».

Еще один «летчик» в белорусском бизнесе – нефтетрейдер и основной акционер МТБанка Алексей Олексин.  До того как получить гражданскую специальность, он закончил Ломоносовское военно-авиационное техническое училище в России и имеет специальность борттехника вертолета.

В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым

Алексей Жуков, фото: alutech-group.com 

С авиацией связаны выпускники   Рижского высшего военного  авиационного  инженерного училища им. Я. Алксниса Алексей Жуков и Александр Садовой.

В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым

Александр Садовой, фото: gorod214.by

Первый авиационный инженер владеет сейчас компанией «Алютех», второй – инвестирует в Оршанский авиаремонтный завод через фирму «Системы инвестиций и инноваций».

В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым
В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым

Сергей Тюшкевич (слева) и Александр Муковозчик, фото: eurowine.com.ua, park.by

Совладелец крупного алкотрейдера «Белвингрупп» Сергей Тюшкевич имеет за спиной  авиационно-радиотехнический факультет Харьковского высшего военного авиационного училища радиоэлектроники, а крупный IT-бизнесмен  из компании “Системные технологии” Александр Муковозчик учился бороться с авиацией противника в Минском высшем инженерном-зенитном училище ПВО.

В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым
В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым

Сергей Левин (слева) и Евгений Литвин, фото: ej.by, ok.ru

Связь в нашем офицерском отделении представляют выпускник Минского суворовского училища и Ленинградского высшего  военного инженерного училища им. Ленсовета Сергей Левин и студент факультета связи  Полтавского  высшего  военного командного училища связи Евгений Литвин. Первому из них принадлежат доли в производителе стиральных порошков «Солнце» и магазинах «Звезда», второй почти «по специальности» инвестировал в салоны «Алло!».

 
 
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В канун Дня защитника Отечества «Ежедневник» составил топ-10 известных бизнесменов с военным образованием и, в некоторых случаях, и с послужным списком.

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