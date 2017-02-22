Материалы для третьей книги, к которой приложил руку по-прежнему влиятельный, но несколько ушедший в тень бизнесмен Владимир Пефтиев, представлены накануне праздника 23 февраля в Музее военной истории Беларуси.

На этот раз Владимир Пефтиев и его соавтор историк Владимир Лиходедов заинтересовались так называемым Скобелевским военным лагерем, который более ста лет назад располагался под Барановичами. Огромный военный полигон был создан там в начале 1890-х и был назван в честь одного из героев русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерала Михаила Скобелева. В будущей историко-краеведческой книге будет рассказано о богатой истории этого военного объекта в различных временных промежутках.

Первой книгой, в которой Владимир Пефтиев фигурирует как соавтор, стал изданный совместно с Владимиром Лиходедовым в 2012 году альбом «Хронология Отечественной войны 1812 года на старых открытках и в графике». В 2016 году бизнесмен вместе с тем же соавтором выпустил в свет филократическое издание «Святой равноапостольный князь Владимир». В рецензии к изданию, приуроченному к 1000-летию представления князя Владимира Красное Солнышко, Владимир Пефтиев был назван «увлекающимся краеведом, собирателем, меценатом, немало сил и времени уделяющим родной истории, и, по сути, являющимся продолжателем лучших традиций известных представителей деловой элиты».

Владимир Пефтиев в последнее время не фигурирует как активный бизнесмен. В середине 2012 года было объявлено, что он продал принадлежащие ему компании «Белтех Холдинг» и «Белтехэкспорт» неизвестному бизнесмену Дмитрию Гуриновичу. Хотя, по данным «Ежедневника», ряд компаний, выведенных из холдинга, он вполне официально контролировал еще в 2013 году. По информации с рынка, бизнесмен за последние годы сумел компенсировать потери, которые понес от введения против него в 2011 году санкций Евросоюза, и аккумулировал значительные инвестиционные ресурсы.

Как показали опубликованные в 2016 году документы из «панамского списка», даже в условиях евросоюзовских ограничений Владимир Пефтиев мог обходить их. Достоянием общественности стали около полтора десятка оффшорных компаний, открытых между 2007-2013 годами на Сейшельских и Британских Виргинских островах на имя его супруги и делового партнера Ольги Макаровой.