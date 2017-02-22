Сегодня старый добрый уазик в Вооруженных силах Беларуси не найти: офицеры и генералы все чаще передвигаются на китайских копиях знаменитых иномарок или на чуде белорусской легковой автомобильной промышленности — Geely. AUTO.TUT.BY ко Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь собрал самые интересные автомобили белорусской армии.

МАЗ-6317 и МАЗ-5316





Эти грузовики отечественного производства наверняка стали символом белорусской армии. Их количество не счесть. Машины можно заметить буквально на всех маневрах с участием колесной техники. Они выполняют абсолютно разные задачи — от перевозки солдат до разминирования. Есть и спецверсии машин, в кузовах которых устанавливаются зенитные комплексы или кунги-фургоны со спецоборудованием — машины связи, подвижные информационные центры и даже передвижные пункты управления.





Поставка этих машин в Вооруженные силы Беларуси началась в 1998 году — тогда они сменили устаревшие шасси в РСЗО «Град». Сейчас МАЗы трудятся наравне с «Уралами», КамАЗами и ГАЗами и в ближайшее время полностью могут заменить транспортную группу машин нашей армии. Чем не повод для гордости?

МЗКТ-500200 «Застава»





Еще один не менее одиозный проект белорусского гиганта автопромышленности — МЗКТ-500200. Его разработка началась с опытно-конструкторской работы «Застава-МЗКТ». Планировалась, что «Застава» сможет решить проблему с недостатком компактных полноприводных автомобилей и придет на замену устаревшим как морально, так и технически ГАЗ-66.

Однако спустя несколько месяцев после презентации стало известно, что первые образцы МЗКТ не прошли эксплуатационные испытания на Пинской пограничной заставе — они просто-напросто застряли в грязи и были рекомендованы пограничниками для доработки. Через год доработанные машины поступили в Государственный пограничный комитет и сегодня выполняют задачи по доставке пограничников в труднодоступные районы.





Испытанием на прочность МЗКТ-500200 стал международный конкурс «Мастера артиллерийского огня — 2015», который проходил в российском Саратове. «Анализ применения комплекса и результаты выступления команды показали, что автомобиль МЗКТ по скорости, проходимости, маневренности ни в чем не уступает российским „Уралам“ (на них выступали команды), а по отдельным характеристикам и показателям даже превосходит их», — сообщала тогда «Белорусская военная газета. Во славу Родины».

МЗКТ-7930 (шасси РСЗО «Полонез»)





Впервые «Полонез» проехал на военном параде 9 мая 2015 года в Минске, когда были продемонстрированы новые дальнобойные реактивные системы залпового огня белорусского производства «Полонез», выполненные на шасси МЗКТ-7930 с колесной формулой 8×8.

Конечно, в этой реактивной системе залпового огня наиболее интересно для общественности не шасси, а вооружение. Но мы говорим исключительно о колесах. Тем более, кроме России и Китая, подобные машины нигде в мире не выпускаются. Да и с Россией не до конца ясно — вроде производство есть, но шасси МЗКТ они продолжают закупать в Беларуси.

Так и хочется сказать «под капотом», но на самом деле за кабиной установлен V-образный восьмицилиндровый двигатель Deutz BF8M 1015 C, мощность которого составляет 544 л. с. При этом вес машины с надстройкой составляет около 45 тонн — почти как у танка. Ну, а чем не танк на колесах?

Бронеавтомобиль «Лис-ПМ»





Новый бронеавтомобиль белорусского производства с колесной формулой 4×4 поступил на вооружение совсем недавно, однако точное количество машин неизвестно.

«Лис-ПМ» развивает максимальную скорость 140 км/ч, средний расход топлива составляет примерно 25 л/100 км. Экипаж машины — два человека, кроме них есть место для шести десантников или 1,5 тонны груза. Кузов автомобиля защищен 5-мм броней (соответствует пятому классу защиты, капот — третьему) и выдерживает обстрел из автомата АКМ и снайперской винтовки СВД (исключая бронебойные термоупрочненные пули).





Якобы произведенный на МЗКТ броневик является лишь собранным из российских запчастей бронированным автомобилем ГАЗ-2330 «Тигр» с небольшим количеством доработок и изменений в конструкции. Так, для броневика предусмотрены различные варианты вооружения белорусского производства, например противотанковый комплекс «Шершень». Видимо, из-за этого он и получил надпись «Сделано в Беларуси».





В настоящее время о судьбе «Лисов» ничего не известно, однако нередко столичные водители в районе станции метро «Могилевская» могли видеть принципиально новый бронеавтомобиль Volat, также производства Минского завода колесных тягачей. Что не устроило в «Лис-ПМ» военных или, может, возникли проблемы с поставками машинокомплектов — не сообщается.

ГАЗ-13 «Чайка»





До сих пор у многих белорусов начало парада ассоциируется с грациозными серо-голубыми фаэтонами ГАЗ-13 «Чайка». Однако в 2015 году их место в парадной колонне заняли китайские FAW HongQi L5 «Красное Знамя» — этакий симбиоз ГАЗ-21 «Волга» и Rolls-Royce. Неизвестно, чем военных не устроили старые «Чайки», однако очевидно, что окончательно их не списали — до сих пор во время парада эти машины ждут своего часа в теньке на Тимирязева. А вдруг блестящие машины из Поднебесной не справятся с задачей и остановятся посреди проспекта?





К слову, у парадных «Чаек» есть резервный источник хода — мощные аккумуляторы. В случае выхода из строя силовой установки ГАЗ-13 способны еще несколько километров двигаться самостоятельно за счет передачи крутящего момента со стартера на маховик. Вряд ли стартер после такой нагрузки выживет, но перед тысячами зрителей и сотнями телекамер это не имеет никакого значения. Имидж важнее!

DongFeng Mengshi EQ2050 °F «Богатырь»





Теперь поговорим о «китайцах» — их в Вооруженных силах немало. Есть на службе в белорусской армии представительские седаны, кабриолеты, кроссоверы, автобусы и внедорожники. Подробнее обо всех автомобилях китайского производства мы уже писали. Сейчас остановимся на одной лишь модели — DongFeng Mengshi EQ2050. Наши военные прозвали его проще — «Богатырь».





Автомобиль Dongfeng Mengshi серии EQ2050 °F относится к классу высокоманевренных внедорожных и грузовых автомобилей грузоподъемностью до полутора тонн. Под капотом установлен четырехцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением EQ D150−20 и рабочим объемом 3,9 литра. Мощность двигателя — 112 кВт (около 152 л. с.), а максимальная скорость при полной нагрузке — 105 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле — 19 литров на 100 км. Автомобиль оборудован пятиступенчатой механической коробкой переключения передач и четырехступенчатой раздаточной коробкой.

Dongfeng Mengshi выпускается заводом-изготовителем в пяти типах кузовов: грузовик с длинным капотом, грузовик с коротким капотом, хэтчбек с жестким верхом, хэтчбек с мягким верхом и фургон. Но в Беларуси есть только хэтчбеки с жестким верхом. Почти все автомобили находятся в основном в Силах специальных операций.

FAW HongQi L5 «Красное Знамя»





Эти автомобили получили белорусскую регистрацию (получили ли, кстати?) всего два года назад. Военное информационное агентство «Ваяр» в апреле 2015 года сообщало, что два новых парадных лимузина прибыли в таможенную зону Национального аэропорта «Минск» и в скором времени примут участие в параде войск Минского гарнизона, посвященного Дню независимости Республики Беларусь.





Известно также, что эти автомобили — настоящий эксклюзив: они разрабатывались китайскими инженерами специально для парада в Минске. Других таких с открытым кузовом буквально не существует. Под капотом этих машин скрывается мощный шестилитровый мотор V12, который работает вкупе с автоматической трансмиссией.





Однако обыватель вряд ли увидит все величие китайских агрегатов, просто открыв капот, — вся начинка скрывается под массивным пластиковым щитом. Стоимость закрытой версии лимузина достигает миллиона долларов, однако Министерство обороны Республики Беларусь не отдало за эти машины ни копейки — китайская сторона передала их в качестве безвозмездной военной помощи.