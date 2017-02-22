22 февраля состоялись три ответных матча 1/16 финала Лиги Европы, в которых определились обладатели путевок в следующий раунд второго по значимости клубного евротурнира.



Фото: fckrasnodar.ru

В следующую стадию шагнули германский «Шальке-04», российский «Краснодар» и английский «Манчестер Юнайтед».

«Шальке-04» (Германия) — ПАОК (Греция) — 1:1.

Первый матч — 3:0 в пользу «Шальке».

«Фенербахче» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 1:1.

Первый матч — 1:0 в пользу «Краснодара».

Краснодарская дружина впервые в своей недолгой истории пробилась в 1/8 финала Лиги Европы. Причем оформила это достижение в свой 9-й день рождения. А Федор Смолов забил свой 40-й мяч в составе «Краснодара» (и 10-й в еврокубках).

«Сент-Этьен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:1.

Первый матч — 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Еще 13 ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы пройдут 23 февраля.