﻿ Определились три обладателя путевок в 1/8 финала Лиги Европы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Определились три обладателя путевок в 1/8 финала Лиги Европы

23.02.2017 07:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

22 февраля состоялись три ответных матча 1/16 финала Лиги Европы, в которых определились обладатели путевок в следующий раунд второго по значимости клубного евротурнира.


Фото: fckrasnodar.ru

В следующую стадию шагнули германский «Шальке-04», российский «Краснодар» и английский «Манчестер Юнайтед».

«Шальке-04» (Германия) — ПАОК (Греция) — 1:1.

Первый матч — 3:0 в пользу «Шальке».

«Фенербахче» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 1:1.

Первый матч — 1:0 в пользу «Краснодара».

Краснодарская дружина впервые в своей недолгой истории пробилась в 1/8 финала Лиги Европы. Причем оформила это достижение в свой 9-й день рождения. А Федор Смолов забил свой 40-й мяч в составе «Краснодара» (и 10-й в еврокубках).

«Сент-Этьен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:1.

Первый матч — 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Еще 13 ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы пройдут 23 февраля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 февраля состоялись три ответных матча 1/16 финала Лиги Европы, в которых определились обладатели путевок в следующий раунд второго по значимости клубного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Ювентус" и "Севилья" выиграли в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика